بالفيديو.. تعرف إلى إجراءات عودة المقيمين إلى الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

نصحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، المقيمين المتواجدين في الخارج والراغبين في العودة إلى الإمارات، بالتعرف إلى الإجراءات الواجب اتباعها قبل البدء بحجز تذاكر السفر وهي زيارة الموقع https://uaeentry.ica.gov.ae وتحديث رقم بطاقة الهوية الاماراتية ورقم جواز السفر وذلك للتحقق من حالة دخولهم إلى الدولة بما يتوافق مع صلاحية تأشيرة إقامتهم في دولة الامارات.

وأكدت أنه بات بمقدور المقيمين العودة إلى الدولة من دون الحاجة للتسجيل وانتظار الحصول على تصريح عودة كما كان معمول في الشهور الماضية.

وحددت الهيئة 7 إجراءات لوصول المقيمين من الخارج إلى الإمارات، وهي تحديث البيانات ، فحص كورونا في مختبر معتمد ويشترط نتيجة سلبية قبل 96 ساعة من الإقلاع، حجز تذكرة العودة، ابراز شهادة الخلو من الفيروس لشركات النقل الجوي، إجراء الفحص المخبري عند الوصول، تحميل تطبيق الحصن، الالتزام بالحجر المعتمد وفق الإجراءات المقررة.

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