المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تاكسي

اقترح قراء تزويد جميع مركبات التاكسي بفواصل عزل صحية، لعزل السائق عن الركاب، لضمان أعلى مستويات الحماية لمستخدميها كجزء من الإجراءات الاحترازية والوقائية الرامية إلى تأمين صحة وسلامة المجتمع.

مخالفة

راجعت قارئة بلدية الشارقة، مشتكية من تسجيل مخالفة مكررة ضدها في يوم واحد، فوعدها موظف خدمة العملاء بشطب إحدى المخالفتين، لكن ورغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع لم تتم إزالة المخالفة.

سيارات

استغرب قارئ التباين الكبير في أسعار محال الزينة وتركيب المخفي للمنتجات نفسها في شارع الشرق بالشارقة، مشيراً إلى أن العاملين بالمحال يبررون هذا التباين بأن بعض المنتجات تكون مقلدة، وهو أمر لا يمكن للمستهلكين التأكد من مدى صحته.

خطورة

رصد سائقون في أبوظبي قيام عمال بقالات بقيادة دراجات نارية غير مرخصة على طرق داخلية داخل الأحياء السكنية، لنقل مواد غذائية للزبائن، مؤكدين أنها تشكل خطورة، ويمكن أن تتسبب في حوادث جسيمة.

سرعة

أثنى سائق على سرعة وصول دورية لشرطة دبي أثناء تعطّل مركبته على الشارع العام في واحة دبي للسيليكون، لافتاً إلى أنهم قدّموا له كل الدعم والمساعدة.

رسوم

أرسلت مدرسة خاصة في دبي رسالة إلى أولياء الأمور تحثهم فيها على دفع رسوم الحافلات المدرسية للفصل الدراسي الأول، على الرغم من عدم تحديد طبيعة دوام التلاميذ.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news