المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مياه

لجأت إدارة مبنى سكني في الشارقة إلى إصدار تعميم وضعته في مداخل البنايات، يفيد بمنع دخول موظفي شركات توصيل مياه الشرب إلى شقق البناية، وقصر عملية طلب المياه على موظفي الأمن والصيانة الموجودين فيها، مبررة تلك القرارات بأنها ضمن إجراءات السلامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

بنك

تصر بنوك في الدولة على إيقاف الحسابات الشخصية للمتعاملين الذين لم يحدّثوا بياناتهم. وفي حين يتفهم متعاملون هذا الإجراء، طالب آخرون بعدم التشدد في تطبيقه، بحيث يتم إعطاء مهلة يومين قبل الإيقاف الذي يربكهم ويحرجهم.

مساجد

بدأت مساجد عجمان بزيادة السعة الاستيعابية لها، فبعدما كان الفارق بين المصلين صفين، أصبح صفاً واحداً فقط، مع تعديل أماكن الصلاة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتساءل مصلون عن مدى سلامة هذه التعديلات وأثرها في انتشار فيروس «كورونا».

صلاحية

دعا مستهلكون الجهات الرقابية على الغذاء في الدولة إلى زيادة التدقيق والرقابة على البقالات التي تبيع منتجات أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وبأسعار تنافسية، للتأكد من مدى صلاحية تداول تلك المنتجات.

أسعار

لاحظ متسوقون في الدولة ارتفاعاً في أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل ملحوظ خلال الأيام الفائتة، في بعض المتاجر الكبرى، مشيرين إلى ارتفاع غير مبرر على بعض أنواع الفاكهة الصيفية على وجه الخصوص.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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