"بلدية الشارقة" تُزيل 25 ألف شجرة داماس خلال النصف الأول من العام الجاري

المصدر: الإمارات اليوم _الشارقة

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تنظيم حملات مختلفة لإزالة أشجار الداماس من مختلف المناطق خصوصاً السكنية ومن داخل المنازل السكنية، نظراً للأضرار الناتجة عنها، وتوعية جميع أفراد المجتمع بعدم زراعتها لتعزيز جودة الحياة في الإمارة الباسمة، وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على المرافق المختلف، والتي يمكن أن تؤثر عليها هذه الأشجار خصوصاً مع النمو السريع لها والامتداد الواسع لجذورها.

وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ثابت الطريفي أن البلدية أزالت خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 25 ألف شجرة داماس، تماشياً مع جهودها في الحد من نمو وانتشار هذه الأشجار نظراً لأضرارها المختلفة، ومنها امتداد جذورها بشكل سريع بحثاً عن الماء حيث تصل لشبكات الصرف الصحي ما يؤدي إلى انسداداها أو كسرها في بعض الأحيان، كما تؤثر سلباً على الأشجار والنباتات الأخرى المحيطة بها، ولتفادي أضرارها على خدمات البنية التحتية.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق أن البلدية تحرص على إزالة هذه الأشجار، والاستفادة منها من خلال توزيع جذوعها على المواطنين ضمن مبادرة "حطبكم علينا" التي توفر من خلالها البلدية جذوع الأشجار الناتجة عن عمليات الإزالة والصيانة للأشجار، للمواطنين خلال فصل الشتاء ضمن جهودها المستمرة في الحفاظ على البيئة والتخلص السليم لجذوع الأشجار وإمكانية إعادة تدويرها لاستخدامها في مجالات مختلفة كأغراض الديكور على سبيل المثال.

ونوّه إلى أن طلب إزالة أشجار الداماس يتم من خلال الخدمة الرقمية للبلدية أو الاتصال بمركز الاتصال التابع للبلدية على الرقم 993 ،حيث يتم تحديد موعد الإزالة وتوفير المعدات والآليات اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news