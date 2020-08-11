1200 مشاركاً ببرنامج "صيفنا سعادة" في إمارة عجمان

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان:

يواصل البرنامج الصيفي لعجمان "صيفنا سعادة" بتقديم فعاليات متنوعة وأنشطة متميزة في الجوانب المعرفية والثقافية والرياضية والترفيهية لمختلف أبناء المجتمع، لتستقطب أكثر من 1200 مشاركًا عبر موقع البرنامج الإلكتروني خلال أسبوعين فقط من انطلاق البرنامج الذي تنظمه حكومة عجمان تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وشهد البرنامج مجموع تفاعلات عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به بلغت أكثر من 4000 تفاعل لمختلف البرامج التفاعلية، وبالأخص مسابقة "رمستنا" والتي تسلط الضوء على أبرز كلمات اللهجة الإماراتية وتعزز مفهوم نشرها بين أبناء المجتمع من خلال طرحها في سياق أمثلة شعبية.

وقال رئيس اللجنة التوجيهية للبرنامج أحمد الرئيسي إن ما يميز برنامج "صيفنا سعادة" هو نوعية الفعاليات التي يتم تقديمها، حيث تخرج هذه الأنشطة عن النمط التقليدي لتستثمر مواهب الشباب وتنمي قدراتهم وتغرس في نفوسهم حب التنافس في رحاب الوطن، فضلاً عن كونها تناسب كافة فئات وشرائح المجتمع، وتسعى لتمكين الأسرة، ما جعل هذه المبادرة محطة مهمة لمعظم الأسر المواطنة والمقيمة في إمارة عجمان.

وأضاف أن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي وجهَنَا بأن يكون كل شيء في هذا البرنامج مميزاً، وأن يخرج أبناؤنا بحصيلة معرفية تشحذ هممهم وتلهمهم وتشجعهم على العطاء، وبالفعل عملنا بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على التخطيط لفعاليات استثنائية، واستقطبنا نخبة من المدربين والخبراء، الذين وضعوا بصمة مميزة في كل ورشة، فصممنا ورش تطرح للمرة الأولى منها ورش الرياضات الإلكترونية وورش الكتابة الإبداعية و غيرها من الورش المتخصصة في مجالات مختلف " .

وأشادت الأسر المشاركة بالفعاليات التي تضمنها البرنامج، مؤكدين أن إشراكها في المبادرة كان له أثراً عظيماً، خصوصاً أن بعض الورش والمسابقات سلطت الضوء على ماضي الإمارات المشرق وتراث الآباء والأجداد.

وشهدت البرامج والمبادرات المجتمعية التي تضمنها البرنامج 120 مشاركة، منها مشاركة 50 أسرة في مسابقة "أسرة وطن" التي تبلغ قيمة جوائزها 20 ألف درهم وتهدف لإبراز دور الأسر المتميزة في المجتمع الإماراتي، أما عدد المشاركات في مسابقة "غرس الأمل" والتي تقام برعاية من وزارة تنمية المجتمع وتهدف للتشجيع على الزراعة والعمل على تفعيل سياسة الاكتفاء الذاتي لدى الأسر فقد بلغت 45 مشاركة فيما بلغ مجموع الجوائز 30 ألف درهم، وقد فاق عدد المشاركين في مسابقة الإرث التراثي التي تهدف للتذكير بحرف الأجداد 25 مشاركاً، بينما بلغ مجموع الجوائز 6 آلاف درهم.

وتميز "صيفنا سعادة" بإقبال كبير على البرامج والمبادرات الدينية والثقافية، فقد شارك أكثر من 1445 شخصاً في مسابقة "رمستنا" التي تطرح على منصة إنستجرام، فيما شهدت مبادرة تحفيظ القرآن مشاركة

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