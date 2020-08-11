المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مخالفة

فوجئ قارئ، خلال قيامه بتجديد رخصة القيادة، بوجود مخالفة مرورية في عجمان، تعود إلى 10 أعوام، تبلغ قيمتها نحو 200 درهم، فيما بلغت الغرامات المترتبة عليها 1200 درهم. وأكد القارئ أنه لا يعرف شيئاً عن تلك المخالفة، ولا يتذكر شيئاً عنها، كما أبدى استغرابه لعدم مطالبته بتسديدها خلال السنوات الماضية، مع أنه كان يجدد ملكية سيارته باستمرار خلال تلك السنوات.

وقاية

نوّه مواطنون ومقيمون بجهود دوريات شرطة أبوظبي في التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس «كورونا»، إذ رصدوا تجولها المتواصل في منطقة مصفح، وحثها العمال عبر مكبرات الصوت على ارتداء الكمامة، ووضعها بالشكل الصحيح عند منطقة الأنف.

تهور

اشتكى سائقون على الطرق الخارجية، خصوصاً شارع الشيخ محمد بن زايد، من تهور سائقين شباب في قيادتهم للسيارات على مفترق طريق عجمان ـ رأس الخيمة، وتجاوزهم للشاحنات على الخط الأصفر، لتوفير دقيقة أو أقل من ذلك.

تصريف

لاحظ قارئ تهالك الغطاء الخارجي لإحدى فتحات التصريف، بالقرب من المدخل الرئيس للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في عجمان، من دون أي علامات تحذيرية، ما يشكل خطورة على المارة ومستخدمي الطريق، خصوصاً الأطفال.

تقليص

اقترح متعاملون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقليص مدة الرسالة المسجلة للإرشادات على نظام الاتصال التابع لخدمة العملاء في الهيئة، وقالوا إن المدة المستغرقة في الانتظار قبل التمكن من التحدث إلى موظف الخدمة تصل إلى أربع دقائق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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