تمديد مهلة حاملي تأشيرات الدخول المنتهية شهراً اضافياً

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تمديد مهلة حاملي أذونات الدخول للدولة المنتهية اعتباراً من 11 / 8 / 2020 ولمدة شهر، بهدف تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.

وكان من المقرر ان تنتهي غدا المهلة التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لحاملي أذونات الدخول، من تأشيرات زيارة أو سياحة إلى دولة الإمارات والتي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس 2020.

جدير بالذكر انه 11 يوليو الماضي، ألغت حكومة الإمارات القرار السابق الذي اعتبر أذونات الدخول وتأشيرات السياحة والزيارة للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020 وذلك للغير قادرين على السفر بسبب فيروس كوفيد-19 وتعليق حركة الطيران.

وجاءت هذه القرارات بالتزامن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، واستئناف خدمات مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخدمات التأشيرات

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