«دبي للصحافة» ينظّم منتدى الإعلام العربي 20 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي للصحافة انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي يوم 20 أكتوبر المقبل 2020، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دورة استثنائية افتراضية تواكب متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها تداعيات أزمة فيروس كورونا المُستجد، وما استدعته من تغيرات جوهرية في مفاهيم وقواعد ومعايير العمل في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الإعلامي.

وكشفت اللجنة التنظيمية للمنتدى، مُمثلة في «نادي دبي للصحافة»، أن الدورة المقبلة للحدث الأبرز على أجندة الإعلام العربي، والتي سيتم تنظيمها عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، ستتركز أجندتها الرئيسة على مدار يوم 20 أكتوبر المقبل، بينما ستستمر جلساته الافتراضية حتى نهاية العام بمشاركة مجموعة من قيادات المؤسسات الإعلامية ونخبة من أهم الرموز المحلية والعربية والعالمية من الساسة وصنّاع القرار والكُتَّاب والمفكرين والخبراء والمتخصصين في القطاع الإعلامي، الذين سيناقشون عبر تقنية الاتصال المرئي، التحولات الجذرية التي أحدثتها أزمة فيروس «كوفيد-19» على الأصعدة كافة، ولاسيما القطاع الإعلامي.

يأتي هذا في الوقت الذي فرضت فيه الجائحة العالمية على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها قواعد جديدة، من بينها العمل عن بُعد، ووقف الإصدارات الورقية مؤقتاً، فيما شكلت الأزمة اختباراً حقيقياً لمصداقية وسائل الإعلام وما تنشره من أخبار، إذ أثارت جدلاً حول دور الإعلام الجديد، خصوصاً مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي في ظل عدم التزامها بضوابط أو معايير واضحة تتعلق بالمحتوى الرقمي الذي تنشره، مقارنة بالإعلام التقليدي الذي تبنّى قواعد ثابتة عززت من مصداقيته وموضوعيته.

وقالت رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي منى غانم المرّي: «العالم يمر بتحديات كبيرة بسبب أزمة (كوفيد-19)، إلا أن تعاطي دولة الإمارات مع الأزمة كان مختلفاً، انطلاقاً من النهج الذي أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل التحديات إلى مساحة اختبار لاكتشاف فرص حقيقية للنجاح، والانطلاق نحو المستقبل بالاستعداد للمتغيرات بشكل مدروس ومبتكر».

وقالت المري: «نعلن عن دورة استثنائية تدعمنا فيها القدرات التقنية المتطورة لإمارة دبي، حيث سنتمكن من خلال تقنية الاتصال المرئي من عقد جلسات المنتدى عن بُعد، ويسعدنا استضافة نخبة من الساسة والمفكرين والقيادات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم العربي، لمناقشة موضوعات تتعلق بالأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم، وانعكاساتها المباشرة على الإعلام». وستتطرق مناقشات المنتدى لتساؤلات حول كيفية استعداد المؤسسات الإعلامية للمرحلة المقبلة، سواء في ما يتعلق بتطوير محتوى ومضمون الرسالة الإعلامية، أو في ما يتصل بإعادة النظر في أجندة إعلام المستقبل وصياغة أولوياته الجديدة.

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