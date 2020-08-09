المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«صحارى»

نوّه زوّار مركز صحارى التجاري في الشارقة، بالإجراءات الاحترازية المتبعة من موظفي المركز لمكافحة فيروس كورونا، والمراقبة الدقيقة أمام البوابات وفي الطرقات الداخلية، والمحال ومنطقة ألعاب الأطفال، ما يبث الطمأنينة ويسهل عملية التباعد، رغم اكتظاظ المركز، خلال عطلة الأسبوع.

تراخٍ

انتقد قراء تراخي بعض المطاعم في الإجراءات الاحترازية المطبقة لديها لمواجهة فيروس كورونا، لافتين إلى عدم التزام العاملين فيها بوضع الكمامات بطريقة صحيحة، فضلاً عن تجاهل بعضهم ارتداء القفازات.

افتراضية

تكررت شكوى قراء من اعتماد بعض البنوك وشركات الاتصالات خدمة «المساعدة الافتراضية»، ضمن خططها لترشيد النفقات، إذ تخفق هذه «المساعدة» كثيراً في تقديم الخدمات التي يطلبها المتصلون، فيضيع وقتهم دون فائدة.

تصديق

تقدمت قارئة بطلب لتصديق الشهادات الدراسية لابنها عبر الإنترنت، ثم تواصلت مع الخدمة الهاتفية لبريد الإمارات، وأبلغها الموظف بأن عليها زيارة أحد فروع المؤسسة لدفع الرسوم، وعندما ذهبت للفرع رفض الموظفون استلام الأوراق، لأنها لم تحضر فاتورة تفيد بتسديد الرسوم. وعلمت القارئة بأن هذا الأمر تكرر مع معظم المراجعين، لأن موظفي الخدمة الهاتفية لم يبلغوهم بطباعة الورقة وإرفاقها مع الشهادات.

رصف

استجابت هيئة الطرق والمواصلات للشكوى التي نشرت في زاوية «سكيك»، حول معاناة سكان الجهة الغربية من مقصب دبي من الطريق الترابي بالمنطقة، حيث أكدت أنه سيتم رصف الطريق وفقاً للخطط المستقبلية لرصف المناطق السكنية، وسيتم الإعلان عن ذلك من خلال وسائل الإعلام، والقنوات التفاعلية التابعة للهيئة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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