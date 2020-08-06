المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاطئ

اشتكى سكان في منطقة الحمرية، بإمارة الشارقة، إغلاق الشاطئ أمام المرتادين بشكل نهائي، على الرغم من قيام الجهات المختصة بتطويره قبل سنوات بإنشاء ممشى رياضي، مطالبين بإعادة افتتاحه، كونه المتنفس الوحيد لهم.

راتب

يتلقى قارئ على هاتفه المتحرك رسائل نصية بشكل شبه دائم، من جهة مجهولة تدعوه للحصول على راتب إضافي من منزله من خلال استخدامه تطبيقاتها الذكية عبر الهاتف، من دون أن تكشف مزيداً من التفاصيل، الأمر الذي يثير مخاوفه من استمرار عمليات الاحتيال الهاتفي.

خدمات

يفاجأ قرّاء، في كثير من الأحيان، بوجود مبالغ إضافية مسجلة في فواتير الاتصالات والإنترنت الخاصة بهم، وعند الاستفسار عن ذلك يكتشفون أنهم مشتركون في خدمات «طرف ثالث» لا علاقة له بالشركة المزوّدة للخدمة. ودعا القرّاء شركات الاتصالات في الدولة إلى بروتوكول واضح للتسجيل في خدمة ما، لتفادي الاشتراك بالخطأ.

تجاوزات

اشتكى روّاد مقاهٍ في عجمان عدم تطبيق بعضها للضوابط المنصوص عليها في تعميم الإجراءات الاحترازية الأخير، بعد قرار عودتها لأعمالها، ففي الوقت الذي يزداد الإقبال على تلك المقاهي لا تتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الزبائن بالشكل المطلوب.

تصريح

يطرح قرّاء تساؤلات حول إجراءات السفر والعودة إلى الدولة، من بينها: هل يمكن أن يتقدم المقيم بطلب للحصول على تصريح بعودته للدولة قبل سفره لبلده لمدة شهر، أم يتعين عليه السفر أولاً، ثم يقوم بتقديم الطلب خلال وجوده في وطنه، وكذلك ما هي البدائل المطروحة إذا تم رفض الطلب؟

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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