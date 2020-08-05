«موزاييك» أبوظبي ودبي.. بدقة عالية من الفضاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن الانتهاء من تطوير خريطة محدثة لإمارتي أبوظبي ودبي باستخدام الصور الفضائية الحديثة عالية الدقة (صور فسيفسائية)، عبر القمر الاصطناعي الإماراتي «خليفة سات»، إذ جُمعت الصور في خريطة واحدة تعرف بـ«الموزاييك»، وهي عبارة عن مصفوفة من الصور الرقمية، تجمع من خلال صور منفردة لرقع جغرافية مترامية الأطراف، بغرض الحصول على صورة شاملة لمنطقة جغرافية معينة بدقة عالية.

وتعتمد الخريطة المحدثة على إجراء مسح شامل للمناطق الجغرافية في الإمارات، باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد، ومعالجة الصور، ونظم المعلومات الجغرافية، التي تعد مرجعاً مهماً للجهات الحكومية والخاصة لتحديث خدماتها الذكية التي تستند على توفير الخرائط والبيانات الجغرافية المحدثة باستمرار.

من جانبه، قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني، إن «المركز يسعى إلى الإسهام الفعال في المجتمع من خلال مشروعات تدعم القطاعات التنموية في الإمارات، إذ أسس المركز على مدار السنوات القليلة الماضية رصيداً مهماً من الكفاءة والثقة كمركز فضائي له ثقله، بما تبرزه مشروعاته وتقنياته من تأثيرات على القطاعات الأخرى غير الفضائية أيضاً». وأضاف «يمثل لنا إطلاق الموزاييك الأول للقمر الاصطناعي خليفة سات أهمية استراتيجية لدعم البنية التحتية لكل القطاعات الحيوية في الدولة، وتعزيز القرارات الاستراتيجية للجهات الرئيسة العاملة في الإمارات».

وستتضمن مهام خدمة الموزاييك الجديدة للقمر الاصطناعي «خليفة سات» التقاط صور موزاييك فضائية لبقية إمارات الدولة، وستوفَّر الخدمة لكل الجهات الحكومية بصفة مجانية، بغرض إفادة الجهات المعنية، وتعزيز دورها في المجتمع.

من ناحيته، أوضح رئيس قسم معالجة الصور في المركز، المهندس عمار سيف المهيري، أن نظام تصوير موزاييك يمر بمراحل عدة، تبدأ بجمع الصور المنفردة التي يلتقطها القمر، والمنتشرة على رقعة جغرافية في فترة معينة، ثم يقوم المركز بعملية الإسناد الجغرافي للصور، وهو نظام مرجعي إحداثي يستخدم لضمان أعلى دقة ممكنة للصورة.

وأضاف «تأتي بعد ذلك مرحلة تصحيح الصورة من خلال تعزيز التباين والتصحيحات المختلفة، للتأكد من خلوها من أي مشوهات، بحيث تصبح الصور ذات مظهر منتظم. وأخيراً، تأتي مطابقة ألوان الصورة ومزجها، يتبعها إخضاع الصورة للاختبار من قبل الفريق المختص، والتأكد من صحتها تماماً قبل اعتمادها نهائياً».

• الخدمة متاحة لكل الجهات الحكومية مجاناً.

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