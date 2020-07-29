محمد بن زايد وسلطان عُمان يتبادلان هاتفياً التهاني بعيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة ــ خلال اتصال هاتفي ــ أطيب التهاني والتمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيين الله تعالى أن ينعم على البلدين وشعبيهما الشقيقين دوام التقدم والرخاء والازدهار.

كما نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جلالته تهاني أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة، وتمنياته لجلالته موفور الصحة والعافية والسعادة والعمر المديد، وأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة وقد حقق الشعب العماني الشقيق كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

من جانبه، أعرب جلالة سلطان عمان عن أسمى تهانيه إلى سموّهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى تعالى أن يديم على الجميع الصحة والسعادة، ويعيد على شعب الإمارات هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالعزة والرفعة.

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