%41 انخفاض حوادث «الأجرة» برأس الخيمة في النصف الأول

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أظهرت المؤشرات الإحصائية لهيئة رأس الخيمة للمواصلات انخفاض الحوادث التابعة لأسطول مركبات الأجرة بنسبة 41%، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة 390 حادثاً، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي شهد 660 حادثاً.

وقال مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في الهيئة، محمد هاشم إسماعيل، إن انخفاض نسبة الحوادث في أسطول مركبات الأجرة يعود إلى دور الهيئة في إخضاع السائقين لدورات توعية وتثقيف حول القيادة الآمنة، التي من شأنها تعزيز السلامة المرورية والمتابعة المستمرة، ومن خلال رفع تقارير يومية عن مدى التزامهم بالتعليمات.

ولفت إلى أن الهيئة تتولى الرقابة المستمرة على أسطول مركبات الأجرة، وتطبيق اللوائح والإجراءات الداخلية على السائقين، ومحاسبة غير الملتزمين، وتوجيههم للتقيد بالأنظمة المرورية لرفع الكفاءة التشغيلية للهيئة، وفي الوقت نفسه تكرم السائقين المثاليين.

وأوضح أنه تنفيذاً لخطة الزيارات التفتيشية المعتمدة لفريق الأمن والسلامة، قام الفريق بزيارة تفتيشية لجميع مرافق الهيئة من مركز سعادة المتعاملين، ومحطة الحافلات الرئيسة، ومركز الحمراء للاتصال، إضافة إلى ورشة الصيانة، لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

واستقبل مركز الحمراء للاتصال التابع للهيئة 52 ألفاً و530 مكالمة خلال النصف الأول من عام الجاري، مقارنةً بـ48 ألفاً و480 مكالمة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 8%، وتم تقديم مختلف الخدمات للمتعاملين يومياً على مدار 24 ساعة، ومنها طلبات حجز مركبات الأجرة، والرد على الاستفسارات الواردة من المتعاملين، وغيرها من الطلبات، كما أظهرت المؤشرات الإحصائية زيادة في استفسارات المتعاملين عن خدمات مركبات الأجرة والحافلات، ومواعيد الرحلات أثناء جائحة فيروس كورونا بنسبة 58%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

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