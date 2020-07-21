المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عروض

اشتكى مستهلكون إعلان متاجر عن عروض ترويجية، ينتج عنها إقبال كبير من المستهلكين، لتشهد تكدساً كبيراً بما يخالف إجراءات الوقاية من عدوى «كورونا»، وطالبوا بآلية تقنن هذه العروض.

لحوم

لاحظ مستهلكون وجود تفاوت كبير في أسعار اللحوم بسوق الجبيل في الشارقة، وطالبوا بإلزام الباعة بوضع بطاقات تعريفية توضح نوع اللحم وسعره، لتوحيد الأسعار أسوة بقسم الأسماك.

تسوّل

اشتكى متسوقون في عجمان، وجود متسوّلين يقومون باستعطاف المارة واستمالتهم لمساعدتهم، بحجة أنهم لا يملكون ما يشترون به الطعام لأسرهم، لافتين إلى أن بعضهم لا يرتدي الكمامات، ما يُشكل خطراً على سلامة المارة.

باعة

تنتشر في بعض المناطق ظاهرة الباعة المتجولين، الذين يتعمدون الوقوف أمام المتاجر، لعرض سلعهم على المتسوقين، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على هؤلاء، خشية قيامهم ببيع سلع مغشوشة أو فاسدة.

ممشى

أثنى متنزهون على فكرة تزويد ممشى المرخانية في مدينة العين بتقنية الرذاذ المائي، التي تساعد بشكل كبير في تخفيف درجة حرارة الصيف، مشددين على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية له.

فحص

يتسبب الزحام على أحد مراكز الفحص الطبي في شارع الشيخ خليفة بن زايد بعجمان، بوقوف المراجعين في طوابير طويلة خارج المركز، في أوقات تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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