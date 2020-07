شاهد.. "مسبار الأمل" على منصة الإطلاق استعداداً لــ"مهمة المريخ"

نشر منذ قليل مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، عمران شرف، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة للصاروخ (إتش 2 إيه) الحامل لـ"مسبار الأمل" الإماراتي، على منصة الإطلاق، بقاعدة مركز "تانيغاشيما" الفضائي في اليابان، مدوناً أعلاها عبارة "الاستعداد للرحلة التاريخية".

وذلك قبل ساعات قليلة من لحظة انطلاقه إلى المريخ، في تمام الواحدة و58 دقيقة صباح غدٍ بتوقيت الإمارات.

وشهدت عملية إطلاق "مسبار الأمل" تأجيلاً لأسباب مناخية، بعد أن كان مقرراً إطلاقه في الخامس عشر من الشهر الجاري، وهو اليوم الأول ضمن “نافذة الإطلاق” الخاصة بهذه المهمة الفضائية التاريخية، حيث تمتد هذه النافذة من 15 يوليو وحتى 03 أغسطس 2020، علماً بأن تحديد موعد “نافذة الإطلاق” يخضع لحسابات علمية دقيقة تتعلق بحركة مدارات كل من كوكبي الأرض والمريخ، وبما يضمن وصول المسبار إلى مداره المخطط له حول المريخ في أقصر وقت ممكن وبأقل طاقة ممكنة.

The Launch Vehicle, which is carrying the #HopeProbe, has been rolled out of the Vehicle Assembly Building and has arrived at the launch pad. #HopeMarsMission pic.twitter.com/pm1k84mhXO