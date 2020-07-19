شرطة دبي تضيف 3 خدمات لتطبيقها الذكي

المصدر: دبي - وام

أعلنت شرطة دبي عن تقديمها ثلاث خدمات عبر تطبيقها الذكي، هي: خدمة الاستعلام عن القضايا المالية، خدمة طلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، خدمة طلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية، إلى جانب إضافة خاصية إرفاق الدليل عند طلب تعديل المخالفات، وذلك استكمالاً لخطتها في الوصول إلى صفر متعامل في مراكز الخدمة الحضورية بحلول 2021.

وذكر العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، أنه تم إطلاق خطة الوصول إلى صفر متعامل قبل عامين على أن يتم الانتهاء من تنفيذها في عام 2021، وذلك بالتماشي مع الخطة الزمنية لإيقاف الخدمات الحضورية في مراكز الخدمة، وتمكين المتعاملين من استخدامها عبر موقع شرطة دبي الإلكتروني، والتطبيق الذكي، ومراكز الشرطة الذكية «SPS»، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في التحول الذكي.

وبيّن أن شرطة دبي سبق أن أعلنت عن إيقاف الخدمات الحضورية وفق خطة ممنهجة في مراكز الشرطة كافة، على أن يتم الاستمرار في تقديمها حضورياً في كل من مركز القصيص، والموانئ، والبرشاء، ولمن يفضل من المتعاملين الحصول على الخدمة بشكل حضوري دفع 100 درهم كثمن إضافي على رسوم الخدمة.

وقال مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي العميد خالد ناصر الرزوقي: «عملية التحول الرقمي في خدمات شرطة دبي تتم وفق خطة منهجية وضعتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي للانتهاء من أتمتة خدمات شرطة دبي بما يتماشى مع استراتيجية القيادة في التحول الرقمي التدريجي، ويحقق خصائص تسريع الإجراءات والتسهيل على المتعاملين».

11 % زيادة في استخدام الخدمات الذكية

أكدت مدير إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي حصة البلوشي، أن خطة شرطة دبي في هذا التحول تحقق أهدافها المرجوة من حيث استقطاب المتعاملين لاستخدام منصاتها الرقمية لإنهاء معاملاتهم، وقد أسهمت الخطة في تحقيق زيادة في التوجه نحو استخدام الخدمات الذكية عبر تطبيق شرطة دبي بنسبة بلغت 11%، فقد سجلت 328 ألفاً و71 معاملة ذكية عبر التطبيق خلال النصف الأول من عام 2020، مقابل تسجيل 295 ألفاً و29 معاملة ذكية عبر التطبيق في النصف الأول من عام 2019.

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