المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شكوى

قال متعامل مع بنك محلي إسلامي إنه سدّد مستحقات بطاقة الائتمان بعد نهاية آخر يوم لفترة الاستحقاق بنحو تسع دقائق خلال شهور أزمة كورونا، قبل عيد الفطر مباشرة، لكن البنك فرض رسوم تأخير عليه بقيمة 2500 درهم بدعوى أنه تسلم الدفعة بعد ثلاثة أيام، وهي فترة عطلة العيد، وتوجه إلى المصرف المركزي شاكياً، لكن البنك رد بالاعتذار.

تزلج

لاحظت قارئة أن ساحة التزحلق باستخدام ألواح التزلج في «كايت بيتش» تسمح للاعبين من جميع الأعمار بالدخول في الفترة نفسها، الأمر الذي يشكل خطورة على الأطفال بسبب السرعة الكبيرة والحركات البهلوانية للاعبين.

امتحانات

رفض طلبة منازل وتعليم مستمر إجراء امتحانات لهم مرة ثانية لتحسين درجاتهم، مطالبين وزارة التربية والتعليم بإعادة تقييم إجاباتهم على أسئلة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، لأن الدرجات التي أعطيت لهم متشابهة جداً، ولا تعبر عن مستوياتهم الدراسية.

كمامات

دخلت كمامات الوجه إلى دور الأزياء كواحد من منتجات الموضة، الأمر الذي يثير مخاوف البعض من اهتمام دور الأزياء بالشكل على حساب الجودة، خصوصاً توافرها على المواصفات التي تمنع انتقال الفيروسات، داعين إلى الرقابة على إنتاجها.

مبادرات

لم يلتزم ملاك عقارات في الدولة بمنح التسهيلات المالية للمستأجرين، عبر تأجيل الأقساط وخفض الإيجارات، خلال أزمة جائحة كورونا، فيما تشدد آخرون في إجراءات براءة الذمة عند الإخلاء، ومحاولتهم استقطاع أكبر مبلغ ممكن من قيمة التأمين قبل إعادته للمستأجرين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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