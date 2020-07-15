33 % انخفاض وفيات الحوادث المرورية في عجمان

المصدر: عجمان ■الإمارات اليوم

شهدت إمارة عجمان، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، انخفاضاً في عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 33%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، بعدد ست حالات وفاة.

وأكدت الإحصاءات المرورية، الصادرة عن شرطة عجمان، انخفاض الحوادث الجسيمة بنسبة 49%، وذلك بوقوع 46 حادثاً في النصف الأول.

وقال نائب مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان، العميد خالد محمد النعيمي، إن الإمارة شهدت بالنصف الأول من العام الماضي وقوع 91 حادثاً جسيماً، لافتاً إلى انخفاض حوادث الدهس 53%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 59%.

وأكد أهمية التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية، مشيراً إلى أن الستة أشهر الأولى من العام الجاري شهدت وقوع 13 ألفاً و609 حوادث مرورية بسيطة، بنسبة انخفاض 27%، بالإضافة إلى حجز 2765 مركبة، بسبب عدم الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، التي وضعت لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن القيادة العامة لشرطة عجمان تحرص على تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطرق، عبر المبادرات المرورية.

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