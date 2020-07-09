رأس الخيمة.. "إغلاق مطعم روّج لـ"سندوتش برغر" بقيمة 3 آلاف درهم بسبب "التضليل"

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مطعم "واوان مصل" لترويجه وبيعه بشكل "مضلل" سندوتش "برجر غوريلا" بقيمة 3000 درهم ووضعه في بيان تجاري على منتجات لا تطابق الحقيقة كما فرضت الدائرة غرامة مالية وفقاً لجدول المخالفات المعتمد.

وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، إن الفرق التفتيشية قامت بزيارة المنشأة للتأكد من مصداقية ومطابقة الإعلان الترويجي والذي ثبت عدم صحة ما تمت الاشارة إليه في الإعلان الترويجي.

وأشار إلى أن الإعلانات المضللة تكون ذات رد فعل عسكي وتثير استياء المجتمع وتعرض المنشأة للمخالفة فضلاً عن السخرية المجتمعية من مثل هذه التصرفات التي تكون مادة دسمة لوسائل التواصل الاجتماعي وقد يستغلها البعض للإساءة لدولة الإمارات ونتمنى من المنشآت الدقة في مثل هذه الإعلانات التي تظهر المجتمع بصورة سلبية.

وكان مالك مطعم المطعم نشر فيديو على مواصل التواصل الاجتماعي وهو يروج لوجبة برجر غوريلا بقيمة 3000 درهم، ما أثار استياء رواد التواصل الاجتماعي، وتدخل بلدية رأس الخيمة التي قامت بإرسال مفتشين للمطعم وأخذ عينة لفحص مكونات البرجر ومدى مطابقته للمواصفات الغذائية.

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