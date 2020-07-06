في مبادرة تُعَدُّ الأولى من نوعها بالشرق الأوسط
«طرق دبي» تُوَظِّفُ سائقات للحافلات العامة
وأوضح أنه قد تم إطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع وذلك من خلال تعيين (3) سائقات تم اختيارهن طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة لدى الهيئة لتشغيلهن للعمل على الخطوط الثلاثة وهي: الخط الدائري رقم (77)، الذي يربط منطقة بني ياس – ديرة ستي سنتر – T1 – T3، والخط رقم (F36)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو، المنطلق من مول الإمارات – حديقة دبي للعلوم – جنوب البرشاء، والخط رقم (F70)، وهو من الخطوط المغذية لمحطات المترو والمنطلق من برجمان – بر دبي – الفهيدي – برجمان).
وأشار بهروزيان إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز منظومة المواصلات العامة والاستمرار في تحسين وتنويع الخدمات المقدمة من خلال تعزيز شبكة النقل الجماعي التابعة للهيئة بالمزيد من العنصر النسائي، حيث تعمل حالياً 165 سائقة في قطاع مركبات الأجرة، و(41) سائقة في قطاع مركبات الليموزين، وسائقة واحدة في قطاع النقل المدرسي، الأمر الذي يؤكد الدور الفعال للمرأة وكفاءتها في شغل وظائف في القطاعات المختلفة لنقل الركاب في إمارة دبي ومساهمتها في تحقيق رؤية الهيئة المتمثّلة في تنقل آمن وسهل للجميع.
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