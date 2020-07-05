بالفيديو: "مسبار الأمل".. الانطلاق.. التفاصيل التقنية.. الرحلة.. والأهداف

المصدر: ديما منصور - دبي

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته إلى المريخ، حيث بدأت، أخيرا، التجارب النهائية على المسبار، وفقاً للجدول الزمني المعتمد تمهيداً لإطلاقه في موعده المحدد، 15 يوليو الجاري، من مركز تانيغاشيما الفضائي.

أيام على انطلاق «مسبار الأمل».. مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

أعلنت الإمارات، في يوليو 2014، عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

يقدم «مسبار الأمل» أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ، وطبقات غلافه الجوي المختلفة.

يصل «المسبار» إلى الكوكب الأحمر عام 2021، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية واحدة.

يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على مراحل التصميم والإطلاق كافة.

تقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة للتنفيذ.

وخلال الأعوام الستة الماضية، عمل فريق من المهندسين والباحثين الإماراتيين على تطوير «المسبار».

وأطلق على «المسبار»، الذي سيكون غير مأهول، اسم «أمل».

وفي 25 أبريل 2020، نقل «المسبار» إلى موقع إطلاقه في اليابان.

حيث سينطلق من جزيرة تانيغاشيما اليابانية النائية، في 15 يوليو.

التفاصيل التقنية والأجهزة العلمية لـ«مسبار الأمل»:



«المسبار» مصنوع من الألمنيوم، مع ألواح صلبة بتصميم يشبه خلية النحل.

يتكون «مسبار الأمل» من مجسم مضغوط سداسي الشكل، مع بنية صلبة وقوية ووزن خفيف

الأبعاد: 2.37 متر × 2.9 متر.

عرض موجة نقل البيانات: 1.6 ميغابايت في الثانية، عند أقرب نقطة بين المريخ والأرض.

لاقط عالي القدرة مع صحن هوائي قطره 1.5 متر.

كاميرا رقمية ذاتية التحكم، تعمل على التقاط صور ملونة عالية الدقة، وإرسالها إلى كوكب الأرض.

مقياس طيفي للأشعة فوق البنفسجية يقوم بدراسة الطبقة العليا من الغلاف الجوي، وتعقب آثار غازي الأوكسجين والهيدروجين في الفضاء السحيق.

مقياس طيفي للأشعة تحت الحمراء، يقيس أنماط التغيرات في درجات الحرارة، والجليد، وبخار الماء والغبار في الجو.

مراحل «مسبار الأمل» في رحلته إلى الكوكب الأحمر:

تاريخ الانطلاق: 15 يوليو 2020.

سرعة الانطلاق: 34.082 كم/ساعة.

مكان الانطلاق: اليابان، على متن صاروخ «ميتسوبيشي».

سيستغرق «المسبار» في رحلته إلى المريخ مدة تصل إلى 7 أشهر تقريباً.

سيقطع «المسبار» مسافة تقدر بنحو 493.5 مليون كيلومتر.

بسرعة تصل إلى 121000 كم/ساعة.

يستعمل «المسبار» جهاز تعقب، لمعرفة مكانه واتجاهه.

عند وصوله إلى مدار المريخ، سيتباطأ «مسبار الأمل» إلى 14000 كم/ساعة.

ويبدأ «المسبار» بالدوران حول المريخ في مدار بيضاوي، ويستغرق 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ.

سيكون هناك تأخر في الإشارة المرسلة من «المسبار»، يراوح بين 13 و26 دقيقة.

الأهداف الوطنية لـ«مسبار الأمل»:

وصول «المسبار» إلى المريخ تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات.

تطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا في الدولة.

رفع مستوى الكفاءات الوطنية في مجال علوم الفضاء.

زيادة إسهام الإمارات في الجهود العلمية الدولية.

الأهداف العلمية لـ«مسبار الأمل»:

تكوين فهم أعمق حول التغيرات المناخية على سطح كوكب المريخ.

رسم خارطة توضح طبيعة الطقس الحالي للمريخ.

دراسة تأثير التغيرات المناخية بالمريخ في تشكيل ظاهرة هروب غازي الأوكسجين والهيدروجين من غلافه الجوي.

إجراء دراسات معمقة حول ظاهرة هروب الأوكسجين والهيدروجين من الغلاف الجوي للمريخ.

تآكل الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

حركة الغبار والماء في الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

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