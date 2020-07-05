محمد بن راشد يعتمد الهيكل الجديد للحكومة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه على «تويتر»، عن اعتماده إجراء تغييرات على هيكل الحكومة، تتضمن دمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة مرنة، وأكثر قدرة على مواكبة المتغيرات.

وأضاف سموه أنه سيعلن الإجراءات الجديدة، في الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وقال سموه، في تغريدته أمس: «الإخوة والأخوات، أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات. ووعدنا بإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات، للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات. اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد. ونعلنه غداً في الثانية عشرة ظهراً بإذن الله».

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