معقم اليدين يغلب السماعات والكتاب في رفقة ركاب المواصلات العامة في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أظهر استطلاع للرأي أجرته قبل ساعات هيئة الطرق والمواصلات في دبي على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي توتير، ان 62% من المستطلعة آرائهم حول أكثر الأشياء التي يحرصون على وجودها معهم خلال رحلتهم في وسائل المواصلات العامة، اختاروا معقم اليدين.

وأجاب نحو مقابل 30% من المشاركين بالاستطلاع المنشور باللغة العربية ان سماعات الأذن هي أهم ما يحرصون على وجوده معهم خلال استخدام المواصلات العامة، مقابل 3 % فقط اختاروا الكتاب، فيما كانت اجابة 5% لصالح الألعاب الإلكترونية.

وجاءت النتيجة النهائية متشابهة تقريبا بالنسبة للمشاركين في الاستطلاع المنشور باللغة الإنجليزية، الذي أكد 49% منهم على أن معقم اليدين يأتي في المقام الأول بالنسبة لهم من بين كل الأشياء الأخرى التي يحملونها خلال استخدام وسائل المواصلات العامة في دبي، مقابل اختيار 44% منهم لسماعات الأذن، لتحتل الألعاب الورقية والإلكترونية المرتبة الثالثة في الأشياء التي يحرص الركاب على وجودها معهم، وذلك بالنسبة ل 8% منهم، وفقا لإجاباتهم في الاستطلاع.

يذكر ان معقم اليدين احتل أهمية كبيرة منذ بدء جائحة كورونا في مطلع العام الحالي بالنسبة لأفراد المجتمع سواء داخل المنازل او خارجها ، وذلك في اعقاب تصنيع معقمات تحتوي على نسبة 70% أو أعلى من الكحول المطهرة ، وهي النسبة المطلوبة للتمكن من قتل فيروس كورونا المستجد في حال وجوده على أسطح الاجسام والأشياء المختلفة بما فيها اليدين.

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