سماح «مشروط» لمطاعم وكافيتيريات في أبوظبي باستقبال الجمهور

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عن سمحاها لعدد من المنشآت الغذائية من منشآت المطاعم والكافتيريات والمقاهي الواقعة خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي باستئناف نشاطها التجاري واستقبال الجمهور بعد التحقق من استيفائها لجميع المتطلبات وتطبيق الإرشادات والتعليمات اللازمة لضمان سلامة المستهلك، وذلك مواصلة لجهود الهيئة في رفع مستوى السلامة الغذائية في الإمارة في ظل الظروف الراهنة التي سببتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي الوقت ذاته الحفاظ على استدامة واستمرارية الخدمات الغذائية في بيئة آمنة تعزز سلامة ورفاهية المجتمع.

وقال مدير إدارة التشريعات في الهيئة، الدكتور محمد سلمان الحمادي : "قمنا في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في وقت سابق بالتنسيق مع شركائنا، بوضع جملة من الاشتراطات الصحية والوقائية تمثلت في إلزام كافة العاملين في المنشأة بإجراء فحص "كوفيد-19" للتحقق من لياقتهم الصحية وخلوهم من الفيروس، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمنشأة بحيث لا تتجاوز 40%، وترك مسافة لا تقل عن 2.5 متر بين طاولات تقديم الطعام وإلغاء أماكن الانتظار، على أن لا يتجاوز عدد الأفراد الذين يشغلون الطاولة الواحدة 4 أشخاص، وإجراء قياس حرارة لجميع الزوار قبل دخولهم للمنشأة، وعدم تقديم خدمة البوفيه المفتوح ونماذج الطعام وضيافة الاستقبال والشيشة، وإلزام كافة العاملين في المنشأة باستخدام الكمامات والقفازات طوال الوقت، والتزام الزوار كذلك بارتداء الكمامات والقفازات خلال تواجدهم في المنشأة.

وأكد الحمادي أن هذه الاشتراطات ألزمت بوقف النشاط التجاري للمنشأة حال تعرض أحد العاملين فيها للإصابة بعدوى كورونا المستجد، وتوجيه جميع العاملين فيها إلى أقرب مركز مسح لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى، وإجراء تعقيم وتنظيف يومي شامل لكافة الأسطح والمعدات في المنشأة وإتاحة مواد التعقيم على مداخلها، والتعقيم الدوري للطاولات والمقاعد بعد كل استعمال ودورات المياه بشكل متكرر، والالتزام باستعمال أدوات المائدة المصممة للاستخدام لمرة واحدة، إلا في حال وجود أجهزة غسيل الأطباق الحرارية، مع ضرورة أن تتماشى ساعات العمل المحددة لتشغيل هذه المنشآت مع وقت برنامج التعقيم الوطني، وتجنب استقبال الزوار ممن تزيد أعمارهم عن 60 سنة والأطفال دون سن 12 سنة والمصابين بأمراض حرجة.

وأشار الحمادي إلى أن الهيئة بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة بادرت بإنشاء صفحة خاصة في حسابات المنشآت الغذائية على موقعها الإلكتروني ودعوتهم عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة لتعبئة وجمع بيانات العاملين فيها لتوفير الفحص الخاص بكوفيد-19 مجاناً لجميع المنشآت الغذائية الراغبة باستئناف نشاط استقبال الجمهور، فضلاً عن قيام الهيئة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من التزام جميع المنشآت الغذائية بالاشتراطات والتعليمات واتباعهم لكافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الغذاء والمستهلك، والتأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة.

ودعا الحمادي جميع المستهلكين إلى ضرورة التقيد بتعليمات الجهات المختصة وإدارة الأسواق والمنشآت واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم، وتجنب اصطحاب الأطفال وكبار السن خلال عملية التسوق، والحرص على الانتهاء من عملية التسوق بأسرع وقت ممكن، مع ضرورة الالتزام بارتداء كمامات الوجه والقفازات والتعقيم المستمر قبل وبعد الخروج من السوق، ومتابعة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وآلية التعامل الآمن مع الغذاء في ظل الظروف الراهنة

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