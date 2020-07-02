اغلاق على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز .. وعودة الفيري بين مارينا مول والغبيبة

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قبل ساعات عن إغلاق في شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الذي يمتد من منطقة الصفوح وصولا الى منطقة أبراج بحيرات جميرا ومنطقة جميرا بيتش رزيدنس، في وقت أعادت فيه الهيئة أمس خدمة النقل البحري بواسطة فيري دبي بين منطقة المارينا والديرة وذلك بعد توقف دام عدة أسابيع بسبب تطبيق برنامج التعقيم الوطني في امارة دبي ضمن خطط مكافحة كوفيد 19 على مستوى الدولة.

ووجهت الهيئة عناية السائقين ومستخدمي الطرق الى وجود اغلاق من ناحية اليمين الحر على شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، المؤدي إلى شارع المجرة في منطقة مدينة دبي للأعلام، وذلك بالنسبة للقادمين من منطقة دبي مارينا، وأيضا الى إغلاق آخر في حركة اليسار باتجاه شارع المجرة بالنسبة للقادمين من منطقة أم سقيم على شارع الملك سلمان، مشيرة الى وجود أعمال طارئة متعلقة بخطوط الخدمات التابعة ل "تيكوم".

ودعت الهيئة مستخدمي الطرق الى أخذ الحيطة والحذر واتباع اللوحات الإرشادية، لافتة إلى الإبقاء على باقي المداخل المؤدية إلى منطقة مدينة دبي للإعلام مفتوحة ، والتي تتضمن شارع النسيم لمستخدمي شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وشارع الكوكب لمستخدمي شارع الشيخ زايد، فيما لم تشر الى الوقت المستغرق للانتهاء من الاعمال وفتح الاغلاقات المذكورة.

ويعد شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من الشوارع الحيوية في امارة دبي اذ يقطع عدد من المناطق السكنية ومناطق قطاع الاعمال الهامة مثل ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت، وجزيرة نخلة جميرا، ومدينة جميرا، وأيضا منطقة جميرا بيتش رزيدنس، كما يضم الشارع 7 محطات للترام ومرافق للمواصلات العامة ومستخدمي الدراجات

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة عن عودة رحلات النقل البحري عبر فيري دبي بين محطتي دبي مارينا مول والغبيبة وذلك وفق جدول يضم 3 رحلات يومية تنطلق على مدار اليوم في كل من الساعة 11 صباحاً، و1 ظهراً، و6:30 مساءً.

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