محمد بن راشد: إطلاق مسبار الأمل للمريخ لحظة فاصلة بين خمسين عاماً مضت وخمسين عاماً قادمة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ والذي من المقرر إطلاقه بعد أسبوعين وهو ما وصفه سموه باللحظة الفاصلة بين تاريخين يمثلان خمسين عاماً مضت وخمسين عاماً قادمة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "اطلعت على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم .. وفخرنا لا يوصف .. وإيماننا بشبابنا يزيد يوماً عن يوم".

وأضاف سموه في تغريدة اخرى: "إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين .. خمسين عاماً مضت .. وخمسين عاماً قادمة .. المسبار يمثل ثمرة مسيرة بناء الإنسان التي استمرت خمسين عاماً .. ونحمدالله أننا نرى ثمارها اليوم ونفرح بهم ونفاخر بهم دول العالم وشعوبه".

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