«التضامن المجتمعي» يتكفل بتذاكر لعودة 172 مقيماً إلى دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19»، التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال، عن توفير 172 تذكرة سفر لعودة عمال في عدد من الشركات الأكثر تأثراً بتبعات جائحة كورونا المستجد، وذلك بقيمة 184 ألف درهم، عملاً برؤية القيادة في توحيد وتوجيه الجهود في التصدي للتداعيات، التي خلفتها الأزمة العالمية على مختلف الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، أن تعاون الدائرة مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، يأتي عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترسيخاً لقيم التسامح بين مختلف شرائح المجتمع الإماراتي، في الوقت الذي يسعى «صندوق التضامن المجتمعي» إلى تحقيق المصلحة العامة، وتأكيد مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة، وإبراز أهمية تكاتف جميع الجهود لتخطي الوضع الاستثنائي الراهن.

وقال: «في ظل وجود توجه عالمي لتخفيف الإجراءات الاحترازية بالسفر، تأتي هذه الخطوة المهمة لتترجم نهج القيادة في ما يتعلق بالعمل الخيري والإنساني، في الوقت الذي تحرص الدائرة على تنويع جهدها في المبادرات المختلفة، ليكون معرفياً وعلمياً وعملياً ومادياً وتنموياً، وقيمة هذه المساعدات تأخذ أبعاداً مختلفة للفئات المتضررة، فهي تعزز لديهم الشعور بالاستقرار، وترفع من مستوى الطمأنينة لديهم بأن الإمارات تساعد الجميع بلا تمييز»، مشيراً إلى أنه تم تسيير رحلة أولى لـ172 شخصاً إلى بلدانهم الأصلية، على أن يتم تسيير رحلتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على الضوابط والشروط المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمال، إلى جانب توافقها مع آليات وشروط السفر الحالية.

ويأتي «الصندوق»، الذي أطلقته الدائرة بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع، استجابة لتنامي الحرص المجتمعي على الإسهام في إنجاح جهود مكافحة «كورونا».

«التضامن المجتمعي» يسعى إلى إبراز أهمية تكاتف جميع الجهود لتخطي الوضع الاستثنائي الراهن.

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