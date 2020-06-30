82% من موظفي حكومة عجمان يؤيدون العمل عن بعد مستقبلاً

المصدر: الإمارات اليوم ـ عجمان

أظهرت نتائج استطلاع إلكتروني أجرته دائرة الموارد البشرية في عجمان حول تطبيق العمل عن بعد، أن 82% من موظفي الإمارة يؤيدون استمرار العمل عن بعد بعد انتهاء جائحة "كورونا".



شمل الاستطلاع 19 جهة حكومية ومستقلة في عجمان بمشاركة أربع فئات وظيفية شملت الفئات القيادية، والإشرافية، والمستشارين والخبراء، والتنفيذية.

وتضمن الاستطلاع الذي استهدف تقييم رضا موظفي الجهات الحكومية والارتقاء بجودة العمل في حكومة عجمان على محاور رئيسة تمثلت في بيئة العمل عن بعد، والاهتمام بالموظفين، ودور المسؤول المباشر، ومستوى أداء الموظفين، والانطباع العام، إضافة إلى مستوى الرضا عن توفير الاحتياجات الفنية اللازمة للعمل عن بعد، كما شمل الاستطلاع محوراً خاصا بالموظفين القياديين والإشرافيين.



ووفقا لنتائج الاستطلاع، بلغت نسبة الرضا العام عن العمل عن بعد في حكومة عجمان 86%، فيما بلغت النسبة العامة لرضا الموظفين عن توفير الاحتياجات الإدارية والتقنية والتدريبية للعمل عن بعد 90%، ونسبة رضا الموظفين عن دور المسؤول المباشر 89%.



وأيد 82% استمرارية تطبيق العمل عن بعد مستقبلاً، وذكر 88% من المشاركين في الاستطلاع أن العمل عن بعد أوجد مرونة كافية وجاذبية ممن لديهم أطفالاً يتولون رعايتهم، أو طلاباً في عمر أقل من 18 عاماً ويدرسون عن بعد.



وأكدت مديرة إدارة سياسات الموارد البشرية في الدائرة، موزة الشامسي، أن نتائج الاستطلاع ستسهم في رسم السياسات و تنظيم العمل عن بعد لتحقيق أفضل النتائج مستقبلا، والاستفادة منها في عملية التطوير والتحسين وتعديل الإجراءات بهدف توفير أساليب العمل في بيئة مرنة تسهم في تحفيز الموظف وزيادة الإنتاجية، وتحقيق مستويات أعلى من الرضا الوظيفي في حكومة عجمان.



وأوضحت الشامسي أن الإناث يشكلن 60% من المشاركين في الاستطلاع، وأن 8% من المشاركين في الاستطلاع يعملون في وظائف قيادية، و24% في الوظائف الإشرافية، في حين يعمل 64% في وظائف تنفيذية.

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