لتفادي تعطيل السفر.. إجراء إلزامي على حاملي تأشيرات الزيارة قبل مغادرة الدولة

المصدر: محمد فودة-دبي

خاطبت سفارات وقنصليات بالدولة رعاياها الذي قدموا إلى الإمارات بتأشيرة زيارة، بضرورة مراجعة مركز شرطة القصيص في دبي قبل المغادرة من مطار دبي الدولي بـ48 ساعة من موعد السفر.

وأكد مصدر لـ"الإمارات اليوم" بأن هذا الإجراء يسري على جميع الجنسيات، للأشخاص الراغبين في مغادرة الدولة وحضروا بتأشيرة زيارة، إذ سيجري تبصيمهم في مركز شرطة القصيص، كونه المركز الذي يحوي مكتب التبصيم التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.

وقال المصدر إن المركز مجهز بجميع الوسائل التي تتيح تنفيذ هذا الإجراء بيسر وخلال زمن وجيز، كما خصص مكاناً للنساء لضمان انسيابية الحركة والمرونة.

فيما أفادت إشعارات رسمية من قبل القنصليات بأن هذا الإجراء ضروري في ظل تأخر مغادرة الزائرين بسبب إغلاق المطارات، وما لحقها من مكرمة من الحكومة الإماراتية بتمديد تأشيرات الزيارات التي انتهت بعد الأول من مارس الماضي مراعاة للمستجدات، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذا الإجراء لتلافي أي تأخير أو تعطيل في إجراءات السفر، مع حمل جواز السفر الأصلي وصورة من تأشيرة الزيارة حين التوجه إلى مركز شرطة القصيص.

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