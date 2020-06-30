انتهاء موعد الاستفادة من تخفيض المخالفات بالشارقة اليوم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

تنتهي اليوم مهلة خفض جميع المخالفات المرورية بالشارقة المرتكبة قبل 31 من مارس الماضي بنسبة 50%، والتي شملت أنواع المخالفات كافة بلا استثناء وإلغاء حجز المركبات، بالإضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين وأصحاب المركبات ممن عليهم مخالفات مرورية إلى الاستفادة من مهلة قرار تخفيض المخالفات بنسبة 50 %، والتي ستنتهي اليوم الثلاثاء الموافـق 30 يونيو 2020.

وطلبت شرطة الشارقة من المخالفين، المسارعة بتسوية أوضاعهم، والاستفادة من القرار، وتسديد ما عليهم من مخالفات مرورية، إذ يمكن تسديد المخالفات عن طريق تطبيق وزارة الداخلية.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قد أعلن خلال إحدى جلساته عن حزمة من المحفزات الحكومية لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، بهدف تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، والتخفيف من حدة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم خلال أزمة كورونا، وتضمنت هذه المحفزات خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء النقاط المرورية المرتكبة قبل تاريخ 31/3/2020،ولمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 1/4/2020

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