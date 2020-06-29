«كورونا» يغيّر نمط الحياة لدى 70% من سكان عجمان

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

أعد مركز عجمان للإحصاء والتنافسية دراسة استطلاعية حول جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عبر قنوات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، وباللغات العربية والإنجليزية والأوردو، لمعرفة مستوى التغير في ممارسات الحياة اليومية الطبيعية، والأبعاد النفسية والمعنوية، في المجتمع.

وأظهرت الدراسة أن الجائحة أثرت في أنماط الحياة والسلوكيات الاعتيادية لدى 70% من السكان.

وجاءت النتائج متناغمة مع مستوى وعي المجتمع المرتفع واستجابته للحد من انتشار الفيروس والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتوافر البنية التحتية التكنولوجية القوية، والمبادرات التي طرحت لتشجيع المجتمع وأفراده على التباعد الاجتماعي.

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