«اجتماعية الوطني» تناقش «قانون التبرعات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعْد، مناقشة «مشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات»، يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها، من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وقال رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي، إن اللجنة اطلعت على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال، والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم إعدادها من الأمانة العامة للمجلس، كما تدارست نتائج اجتماعاتها مع الجهات المعنية، خصوصاً وزارة تنمية المجتمع.

وأكد أن الحكومة ارتأت اقتراح المشروع، لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح، ويحقق الغاية المرجوة منه.

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