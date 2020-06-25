فتح المساجد ودور العبادة قريباً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم:

أكد المتحدث باسم الهيىة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، سيف الظاهري، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تجهيز المساجد ، مشيراً إلى أن فتح المساجد ودور العبادة قريب جداً.

وأضاف في تصريح إعلامية، أن المساجد شهدت، تفتيشاً للوقوف على مدى جاهزيتها، موضحاً أنه كان من المهم كذلك التأكد من أطقم هذه المساجد وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وهذه المرحلة في مراحلها الأخيرة، وننتظر الآن القرار بهذا الخصوص ونتأمل أن يكون في الأيام القادمة.

وأكد مؤكداً أهمية عودة جميع دور المساجد ودور العبادة ستفتح ولكن نتطلع إلى التزام الجميع في هذا الإطار لأن المساجد لها خصوصية بسبب التقارب بين المصلين، مختتماً أن إعادة فتح المساجد ودور العبادة قريب جداً.

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