4 ممارسات تعرّض ركاب المواصلات العامة للمخالفة

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أربع ممارسات ممنوع اقترافها خلال التنقل في المواصلات العامة، وتعرض صاحبها للمخالفة والغرامة وفقاً للقوانين المنصوص عليها ضمن القرارات الحكومية الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار «كوفيد 19»، مؤكدة ضرورة التزام ركاب المواصلات العامة بالإجراءات التي تسهم في حمايتهم من التعرض للإصابة بالفيروس.

وتتضمن الممارسات الممنوعة المستحقة للمخالفة والمعلن عنها على موقع الهيئة الإلكتروني وفي ملصقات تحذيرية تغطي جميع مرافق ومحطات المواصلات العامة: عدم التقيد بالابتعاد الجسدي عن الآخرين بمقدار متر أثناء التواجد على متن وسائل المواصلات العامة، وعدم الجلوس على المقاعد المخصصة في كل من الحافلات والقطارات، وعدم ارتداء كمامة أو خلعها بعد الدخول إلى محطات التنقل أو التواجد على متن وسائل المواصلات العامة، وبالنسبة لركاب مركبات الأجرة يمنع الجلوس في المقعد الأمامي، كما يمنع تجاوز عدد الركاب أكثر من راكبين في كل رحلة في المركبة الواحدة.

وكانت حكومة دبي أطلقت دليل الرموز الإرشادية الموحد لتوعية السكان عموماً ومستخدمي وسائل المواصلات العامة على وجه الخصوص، بالإجراءات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي تم إعداده بناء على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في وضع الرموز الإرشادية. وتشير الرموز الى الممارسات الخاطئة باللون الأحمر للتنبيه إلى ضرورة الالتزام بها لتفادي التعرض للمخالفات والعقوبات.

أما الإجراءات الاحترازية المطلوب اتباعها خلال التنقل في وسائل المواصلات العامة فقد حددتها الهيئة بـ17 إجراء، ودعت عملاءها الى ضرورة التقيد بها على مدار الساعة لتحقيق السلامة العامة وحماية صحة المجتمع.

وتتضمن قائمة تلك الإجراءات ممارسات يومية يجب اتباعها حتى خلال الوجود في المنزل، من بينها المحافظة طوال الوقت على النظافة الشخصية، وغسل اليدين مراراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام معقم اليدين إذا لم يتوافر الماء والصابون، واستخدام المنديل عند السعال أو العطس، وتغطية الفم بالذراع إذا لم يتوافر المنديل، وكذلك تنظيف وتعقيم اليدين قبل وبعد ملامسة الأشياء.

إجراءات وقائية

تشمل الإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها خلال استخدام وسائل المواصلات العامة:

- تجنب التحدث مع السائق في جميع الأوقات.

- استخدام المطهر لتعقيم اليدين بعد ملامسة المقابض والأربطة.

- عدم التزاحم أثناء صعود الحافلة وعدم استقلالها وهي ممتلئة.

- استبدال الدفع النقدي بالوسائل الرقمية.

- عدم مصافحة الآخرين باليد وعدم الاحتكاك بهم بشكل مباشر.

- عدم لمس الفم أو الأنف أو العين بأيدٍ غير مغسولة.

- عدم التواصل عن قرب مع الأشخاص الذين يشعرون بتوعك صحي.

- استخدام القفازات للضغط على زر إشارة المشاة أو استخدم معقم اليدين بعد الضغط على الزر.

- البقاء جلوساً خلال التنقل عبر الحافلات.

- الابتعاد عن القلق والاستمتاع بالرحلة.

- اتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بالمرض والحجر الصحي الصادرة عن «صحة دبي».

«طرق دبي» تلزم ركاب المواصلات العامة بإجراءات تسهم في حمايتهم من الإصابة بـ«كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news