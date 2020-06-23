شاهد ..فرسان الإمارات ينفذون استعراضاً جوياً فوق مشافي الفجيرة

المصدر:
  • الفجيرة -وام
التاريخ:

قام سرب فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتحليق فوق مشافي في إمارة الفجيرة .

وجاء الاستعراض الجوي احتفاء بالطواقم الطبية والتمريضية، الذين يقومون بدور إنساني كبير في معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة فيروس "كوفيد-19".

و نفذ سرب "فرسان الإمارات" استعراضا جويا بالمرور فوق مستشفى الفجيرة الميداني ومستشفى مسافي التابعان لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بحضور الطاقم الطبي لكلا المشفيين .

 

 

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