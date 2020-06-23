«دبي هنا» نظام إلكتروني شامل للخرائط والمعلومات الجيومكانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي عن إطلاق النظام الإلكتروني للخرائط والمعلومات الجيومكانية «دبي هنا»، الذي يتضمن خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد لإمارة دبي تحتوي على جميع الأصول والأراضي والمنشآت والمعالم السياحية، في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل.

ويعتبر مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لبلدية دبي المصدر الرسمي والوحيد لجمع البيانات والمعلومات الجغرافية والتفصيلية الرقمية والوصفية للإمارة، بدءاً من المخططات الرئيسة إلى التفاصيل الداخلية للمباني مروراً بالمساحات الخضراء والحدائق والأشجار والجسور والأنفاق وخطوط الخدمات، وصولاً إلى تفاصيل الوحدات السكنية والبيانات البيئية وتحليلها.

وقال مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري: «الإنجاز هو خطوة جديدة هدفها تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز مكانة دبي وريادتها كإحدى أذكى مدن العالم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لجعل دبي عنواناً للمدن الذكية في العالم»، موضحاً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن استراتيجية البلدية والتزامها بتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة، لتطوير حلول ذكية ومبتكرة تتيح استخدام نظم المعلومات الجغرافية، والاستفادة منها في توفير بيانات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار، وتسهم في تعزيز تجارب المستخدمين في مختلف المجالات.

وأضاف: «تُشكل البيانات الجغرافية والجيومكانية دعامة استراتيجية في ضمان جاهزية الإمارة لتحقيق متطلبات عام الاستعداد للخمسين، كما يسهم النظام في تحقيق أهداف وثيقة 4 يناير»، التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لاستشراف فرص دبي المستقبلية وتحقيق حياة أفضل لسكانها وزوّارها، مشيراً إلى أن مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي يهدف إلى توفير توأم رقمي لدبي (Digital Twin) وهو عبارة عن نسخة رقمية طبق الأصل لمدينة دبي على شكل خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم والمنشآت، وتوفر نسخة رقمية معززة بتقنيات إنترنت الأشياء المرتبطة بالمعلومات الآنية.

وقد انتهى مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي من تطوير نظام إلكتروني ذكي ذي تقنية عالية تتيح استخدام نظم المعلومات الجغرافية في إنشاء البيانات الجغرافية والجيومكانية بطريقة فريدة، كما تقوم بتعزيز تجارب المستخدمين والشركاء في مختلف المجالات لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بدبي، من خلال إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء إلى أعلى مستوياتها.

ونوّه مدير عام بلدية دبي بأن عمل مركز المعلومات الجغرافية يشهد توسعاً لافتاً لتعزيز البيانات الجيومكانية في أعمال تخطيط المدن وتعزيز البنية التحتية ولتشكل كذلك القطاع الأمني والصحة، حيث قام مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي أخيراً بإطلاق «جيو دبي» وهي واحدة من الخدمات الريادية التي يسعى المركز من خلالها إلى توفير توأم رقمي لإماراة دبي عبر توفير خريطة أساس شاملة وموحدة تُشكل البيئة التي تتم من خلالها جميع الأعمال الهندسية والتخطيطية والتطويرية في دبي، بدءاً من تخطيط المدينة في البلدية أو سلطات المناطق الحرة، مروراً بالتخطيط الشامل لمناطق الإماراة ووصولاً إلى تخطيط وتنفيذ شبكات الخدمات وإنجاز المباني وتسجيلها، ومن ثم عنونة الوحدات وإنجاز الصيانة وإدارة العقارات ومتطلبات الأمن والسلامة، وكل ذلك في بيئة وخريطة رقمية واحدة يتم تحديثها من قبل جميع الجهات باستمرار، كما توفّر «جيو دبي» للشركاء الحصول على خرائط جيومكانية بجودة عالية وخدمات جيومكانية احترافية وفنية في أسرع وقت للاستفادة منها في اتخاذ القرارات الصحيحة. مؤكداً أن عملية التطوير متواصلة لتعزيز قدراتنا الذكية لتقديم خدمات رقمية متميزة تفوق التوقعات.

وتعتبر بلدية دبي أول دائرة حكومية في دبي تمتلك مثل هذه المنظومة المتكاملة لجمع البيانات الجيومكانية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في بناء نموذج التوأم الرقمي لدبي، والمعزز للبنية التحتية، حيث تعد تكنولوجيا المسح الجيومكاني من المقومات الداعمة للمدن المستدامة، من خلال منح صناع القرار القدرة على إدارة ودمج وتحليل البيانات الضخمة والمعقدة المتعلقة بتلك المدن، وهو ما يُعد كذلك من الأسس الرئيسة التي تقوم عليها المدن الذكية، حيث تأسس مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي بناءً على مقتضيات توحيد وتكامل المعلومات الجغرافية في إمارة دبي ويُعد المركز إدارة رئيسة من إدارات بلدية دبي، حيث يتكون الهيكل التنظيمي له من أربعة أقسام رئيسة هي: قسم البيانات الجغرافية، وقسم تطوير النظم الجغرافية، وقسم الشبكة المعلوماتية الجغرافية، وقسم الخدمات الجغرافية.

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