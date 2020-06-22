بالفيديو .. خلو مستشفيات في أبوظبي من مرضى "كورونا" بعد ارتفاع نسبة المتعافين إلى 72%

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، أن جميع مستشفيات شبكة ميديكلينك، في أبوظبي والعين، ومستشفى يونيفرسال أبوظبي باتت خالية من مرضى كوفيد- 19، وثمن وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة، الدكتور جمال الكعبي، تكاتف جهود القطاعين العام والخاص في السيطرة على انتشار الفيروس، فيما أظهرت إحصاءات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بلوغ نسبة المتعافين من مرض "كورونا" إلى 72.15% من إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الدولة.

وتفصيلاً، قال الدكتور جمال الكعبي "في فيديو نشره مكتب أبوظبي الإعلامي": "خلو مستشفيات ميديكلينك في أبوظبي والعين من مرضى "كورونا" يدل على التزام القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن دائرة الصحة أبوظبي كانت قد تعاقدت مع ميديكلينك أيضاً لتشغيل مستشفى يونيفرسال، وتم أيضا تفريغها من مرضى كوفيد 19، وهذه الدلالات الإيجابية تعكس قدرة حكومة أبوظبي في السيطرة على تفشى هذا الفيروس.

فيما قال مدير مستشفى ميديكلينك شارع المطار في أبوظبي، جو هيزل: "يمكننا الآن القول إنه لا يوجد لدينا حالات لمرضى كوفيد 19، وأنه أصبح من الآمن الآن لجميع المرضى زيارة أي قسم هنا للتعافي بأسرع ما يمكن حيث تتوفر كافة الخدمات الاختصاصية المطلوبة".

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، قد أعلنت امس، عن تحقيق حملة المسح الوطني انخفاض في نسب الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوصات، لتصل إلى أقل من 1٪ في مدينة أبوظبي. وستستمر الحملة لتحقيق ذات النسبة في العين والظفرة خلال الـ14 يوماً القادمة.

وذكرت أنها ستواصل ودائرة الصحة والجهات المعنية في الإمارة جهودها لتوفير الفحوصات لكافة فئات المجتمع وتطبيق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وتدعو أفراد المجتمع إلى استمرار التزامهم وتعاونهم، بما يحافظ على الإنجازات المحققة ومعايير الصحة العامة.

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