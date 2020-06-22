مواقف أبوظبي غير مجانية ابتداء من أول يوليو

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، استئناف احتساب رسوم المواقف العامة في إمارة أبوظبي اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو، وذلك بعد إعفاء مستخدمي المواقف العامة في مختلف أنحاء الإمارة من تلك الرسوم لمدة ثلاثة أشهر ضمن مبادرات الدعم التي قدمها المركز للمجتمع خلال الفترة السابقة.

وكان المركز توقف عن احتساب الرسوم ضمن مبادرة دعم المجتمع خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد

(كوفيد-19).

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