«طرق دبي» تنجز محطة إيواء حافلات في القوز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، إنجاز محطة إيواء الحافلات في منطقة القوز، التي تعتبر أحدث محطات إيواء الحافلات التي تخدم حركة الحافلات اليومية، وبذلك تنضم إلى محطات إيواء الحافلات في مناطق جبل علي والخوانيج والروية والعوير والقصيص، وتخدم المحطة الجديدة 24 خطاً لحركة الحافلات اليومية، تغطي عدداً من المناطق الحيوية في إمارة دبـي.

جاء ذلك خلال تفقده المحطة، للوقوف على جاهزيتها للتشغيل، حيث باشر الموظفون والمهندسون والفنيون والسائقون عملهم في مختلف مواقع المحطة.

واستمع الطاير لشرح عن مكونات المحطة، التي تشتمل على مبنى سكني للسائقين يتسع لـ368 شخصاً، وصالة طعام، وعيادة طبية، واستراحة وساحة، وصالة ألعاب رياضية، وورشة صيانة متكاملة تضم 18 حارة للصيانة الكهربائية والميكانيكية والتكييف وتغيير الزيت والإطارات، كما تتضمن المحطة منطقة غسيل للحافلات، ومواقف تتسع لـ273 حافلة.

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