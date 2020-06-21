«توطين - TALKS» لتوعية وتمكين المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين أولى جلسات مبادرة «توطين - TALKS» عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نحو 1200 مواطن ومواطنة من الطلبة في المرحلتين الثانوية والجامعية، وأولياء الأمور، والشباب الباحثين عن عمل، وأكاديميين، ومرشدين مهنيين، بهدف توعية الطلبة والشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص وبمتطلبات سوق العمل.

وأكدت مديرة إدارة الإرشاد المهني في الوزارة، وداد الشملان، حرص الوزارة على مواصلة تنظيم برامج التوعية والإرشاد المهني، من خلال الاستفادة من تقنية الاتصال المرئي، في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، التي من شأنها إقامة البرامج التفاعلية الافتراضية حرصاً على التباعد الجسدي.

وأوضحت أن الجلسة التي أدارتها عقدت تحت عنوان «إيجابيات الارتقاء بالذات»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات والكليات والقطاع الخاص، مشيدة في الوقت ذاته بالتفاعل الكبير الذي أبداه المشاركون.

واستعرضت مستشارة طيران مشروع مطار أبوظبي الدولي الجديد وأول مهندسة طيران إماراتية، الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، خلال الجلسة، بداية التحاقها بتخصص هندسة الطيران، وشغفها بدراستها وكيفية مواجهتها للصعاب والتحديات في بداية عملها، فضلاً عن استعراض تجربتها في العمل بالقطاع الخاص، التي حققت من ورائها كثيراً من النجاحات المهمة.

وأكدت أهمية سلوكيات ومناهج التدريب وتعلم اللغات، التي أصبحت متوافرة الآن بطرق نوعية تمكننا من تغيير مجرى حياتنا بشكل كبير، وكذلك توفر لنا فرص ترتيب الأولويات والأهداف بشكل واقعي ونهج جديد.

وأوضحت الشامسي في معرض ردودها على مداخلات الشباب والمشاركين في الجلسة، ضرورة العمل نحو التغيير للأفضل، من خلال تدريب العقل بالقراءة والتعلم والتزود بالطاقة الإيجابية.

والجدير بالذكر بأن المبادرة «توطين TALKS» إحدى مبادرات محور التوعية، وتتضمن «منتدى توطين 360» و«توطين express»، وهما من أهم مبادرات منظومة التوطين التي تهدف إلى توعية وإرشاد الطلبة والباحثين عن عمل.

منصة تفاعلية

أكدت مديرة إدارة الإرشاد المهني في الوزارة، وداد الشملان، أهمية مبادرة «توطين - TALKS»، باعتبارها منصة تفاعلية تستهدف توعية وتمكين الطلبة والشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص، وبمتطلبات سوق العمل ومهارات المستقبل، وريادة الأعمال والتوظيف الذاتي، والتخطيط للمسار المهني في القطاعات الاقتصادية والمهن المستهدفة بالتوطين.

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