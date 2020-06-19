الطنيجي يتخطى مرضاً أقعده 15 عاماً بـ«الرسم»

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

تغلب المواطن، علي الطنيجي، المقيم في مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة تنمية المجتمع، في إمارة عجمان، على مرض أصابه منذ 15 عاماً، فأقعده وعطّل حركة يديه تماماً، من خلال اتباع تعليمات أخصائيي العلاج الذين أدركوا حبه وشغفه بفن الرسم، فاعتمدوا تقنية العلاج بالتعبير بالرسم، لتكون جزءاً من العلاج الطبيعي المستخدم في تقوية عضلاته، لتستعيد قدرتها ونشاطها مجدداً بعد سنوات طويلة من المرض.

وقالت مديرة إدارة مركز سعادة كبار المواطنين في عجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، حمده الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»: «عندما جاء الطنيجي للإقامة في المركز منذ ثلاث سنوات، جاء مقعداً بسبب مرض أضعف عضلات أطرافه، لدرجة أنه لم يكن قادراً على استخدام يديه في أكل الطعام أو حمل الأشياء».

وشرحت الشامسي أن الطنيجي يعاني ضموراً في العضلات العلوية والسفلية، وضعفاً شديداً فيها، إلا أنه بعد دخوله مركز سعادة كبار المواطنين عام 2017، وخضوعه لجلسات العلاج الطبيعي المكثفة، استطاع أن يحرك يديه، ويستخدمهما في الأنشطة الحركية المختلفة، وذلك نتيجة إسهام تقنية العلاج بالرسم والتلوين في تدريبه، لينجح في استخدام يديه بنسبة 80%.

وأضافت أن الأخصائيين اكتشفوا أنه هاوٍ للرسم، إذ أبدى سعادة كبيرة حين تمكن من إمساك القلم والألوان، واستطاع أن يرسم ويمارس هوايته، فقرروا إخضاعه للعديد من جلسات الرسم والتلوين دورياً، ما أدى إلى استجابة عضلاته، وبات الآن يرسم لوحات لافتة يومياً.

وتشير الشامسي إلى أن تجاوبه مع العلاج بالرسم، خصوصاً مع التشجيع المستمر من قبل الأخصائيين وعرض رسوماته في أنحاء المركز، وصل إلى درجة صار فيها يطلب أنواعاً معينة من الألوان وأحجاماً وأشكالاً محددة من اللوحات التي يحب أن يرسم عليها.

وعن قياس مدى التغيير الذي طرأ على حالة الطنيجي النفسية، قالت الشامسي: «هناك تحسن واضح في ارتفاع حالته المعنوية والمزاجية إلى درجة كبيرة، إذ ساعده الرسم ليس فقط في الاعتماد على يديه في نشاطه الحياتي اليومي، بل أيضاً مكنه من التعبير عن أفكاره واسترجاع ذكريات محببة إلى نفسه، من خلال تشخيصها بالأشكال التي يرسمها، إلى جانب أنه يكتب على البعض منها ما يرد على ذهنه من خواطر ترتبط بالرسمة بشكل أو بآخر».

وأضافت أن التأثير كان واضحاً في حالة الطنيجي، مقارنة بأقرانه من كبار المواطنين الذين اتُّبعت معهم تقنية العلاج نفسها، لأنه هاوٍ للرسم، ولديه شغف بالتلوين، كما لديه إرادة كبيرة لمواجهة مرضه، بينما هناك شخصيات لا يمثل الرسم لهم أهمية، أو بعضهم عنده خجل من تعلم نشاط فني مثل التلوين.

وتابعت: «يعبّر الطنيجي عن سعادته للزوار والعاملين في المركز بالإنجاز الذي حققه، ويشرح لهم رسوماته، ويشير إلى المعلق منها على الجدران في غرفته أو في أرجاء المركز»، مؤكدة أن الأخصائيين يتفاعلون مع أي طلب لديه متعلق بتطوير قدراته على الرسم والتلوين.

شروط استثنائية

يقبل مركز سعادة كبار المواطنين الإقامة فيه بشروط استثنائية، أهمها عدم وجود أبناء لهم، أو أقارب من الدرجة الأولى، يمكن الاعتماد عليهم في رعايتهم أثناء إقامتهم في منازلهم، حيث يقيم فيه حالياً ثلاثة من كبار المواطنين.

وتقدم الوزارة خدمات لكبار المواطنين أثناء وجودهم في منازلهم، تمكنهم من الحياة النشطة والدمج مع بقية الفئات المجتمعية.

العلاج بالرسم والتلوين

أثبتت الدراسات العلمية، التي استندت إليها وزارة تنمية المجتمع في تطبيق تقنية العلاج بالرسم والتلوين، أن التلوين نشاط تأملي يتشارك فيه العقل مع الصورة، ما يعمل على تهدئة جزء الدماغ المتعلق بالاستجابة تجاه الخوف والتوتر، وتحفيز الجزء المتعلق بالمنطق والإبداع، ما يبعد التفكير في الهموم، ويحد من مستويات الإجهاد والتوتر لدى الأشخاص.

ووفقا للأبحاث العلمية، فإن عملية التلوين تتطلب تزامن البصر مع المهارات الحركية الدقيقة لليد، ما يسمح لنصفَي الدماغ بالعمل والتواصل، ويُعزّز مجموعة من القدرات العقلية المتنوعة، ويحمي الأفراد من الإصابة بالخرف عند التقدم في العمر.

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