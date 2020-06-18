مركز شرطة المرقبات بدبي يصدر 33625 مخالفة للإجراءات الاحترازية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر مركز شرطة المرقبات في دبي، 33 ألفاً و625 مخالفة بينها 27 ألفاً 928و مخالفة تحذيرية، و5697 مخالفة جزائية فعلية للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فايروس كورونا خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وذلك تنفيذاً لقرار النائب العام للدولـة رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 للحد من انتشار فايروس كورونا " كوفيد 19".

وأكد مدير مركز شرطة المرقبات العميد علي غانم، أنه خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، وبناءً على تعليمات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري، عمل المركز على تشكيل فريق عمل لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، ومنها العمل على نشر الوعي في المجتمع الخارجي والمجتمع الداخلي لشرطة دبي.

وأشار إلى أن مركز شرطة المرقبات عمل خلال فترة برنامج التعقيم الوطني على تحقيق السلامة المجتمعية، وذلك من خلال المساهمة في عمليات التوعية وتنفيذ برامج التعقيم الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية المُختصة، إلى جانب تنفيذ أوامر تقييد الحركة المرورية والمشاة على الطرقات الداخلية والخارجية، ووضع نقاط التفتيش للتحقق من تصاريح الحركة المسموح بها ومنع التنقل.

ولفت العميد علي غانم إلى أن مركز شرطة المرقبات كان قد خصص دوريات تعمل على مدار 24 ساعة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعزيز الأمن والأمان، كما عمل على نشر التوعية الميدانية حول الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا"، وطرق انتقال العدوى وكيفية حماية الناس لأنفسهم، وما هي الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب وغيرها من الإرشادات الأخرى، وقد تم توزيع مئات المعقمات والكمامات وتوفير مواد وأدوات التعقيم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news