الإمارات تسجل 382 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و676 حالة شفاء

عقدت حكومة الإمارات اليوم الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، تحدثت خلالها الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس. واعلنت الضحاك عن إجراء أكثر من 39 ألف فحص جديد، والكشف عن 382 حالة إصابة جديدة بمرض ‎#كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 43,364 حالة.

تسجيل 676 حالة شفاء جديدة من مرض ‎#كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 29,537 حالة.

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