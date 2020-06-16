حكومة الإمارات أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أظهرت النسخة 20 من مؤشر «إيدلمان للثقة 2020» أن مستويات الثقة في الإمارات لاتزال مرتفعة، حيث برزت الحكومة كأكثر الجهات الموثوقة في الدولة يتبعها الشركات والمنظمات غير الحكومية ثم الإعلام، وأن جائحة «كوفيد-19» أسهمت في تعزيز الثقة بالحكومة فارتفعت بمعدل 11 نقطة لتصل إلى أعلى مستوياتها لتكون أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم.

وكشف المؤشر عن مستويات الثقة التي تتمتع بها مختلف الأطراف في المجتمع، وارتكز التقرير على نتائح دراسة أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية والتي تعنى بالبيانات والتحليل، وشملت الدراسة هذا العام، 34 ألف مشارك في 28 سوقاً بمشاركة تايلاند وكينيا للمرة الأولى.

وفي النتائج، برزت الثقة بالحكومة الإماراتية، حيث أشار 55% من المشاركين إلى أن الحكومة المحلية تخدم مصلحة الجميع بالتساوي. واحتلت الحكومة مركز الصدارة في مجال الكفاءة والأخلاق لجهودها في التحالفات الدولية وسياسات الدفاع، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية آمنة ومعاصرة وتنظيم التكنولوجيات الناشئة.

وقال الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط عمر القرم: «يضع السكان ثقتهم في عام 2020 بالجهات المحلية أكثر فأكثر، فيتوقع الموظفون نيل فرصة التعبير عن أنفسهم والمساهمة في تحديد ملامح المستقبل، وبالنظر إلى قادة الأعمال، يجب على الرؤساء التنفيذيين تولي زمام الأمور، حيث أشار 94% من المشاركين إلى أهمية تحدّث الرؤساء عن القضايا الأساسية، وأوضح 77% منهم أن على الرؤساء التنفيذيين أن يتحلوا بروح المبادرة للتغيير من دون انتظار تنظيمات الحكومة، ومع ذلك، تتمتع الإمارات بقيادة قوية أسهمت برفع مستويات الثقة بالحكومة أكثر من أي دولة أخرى في العالم».

وتابع القرم قائلاً: «هذا العام، باتت الدوافع الأخلاقية مهمة أكثر بثلاثة أضعاف من الكفاءة لتعزيز الثقة، حيث قال 73% من المشاركين في الإمارات إنه يجدر بالشركات أن تتخذ إجراءات لزيادة الأرباح ولكن أيضاً تحسين الظروف في المجتمعات التي تعمل فيها، وتعكس هذه الأرقام ارتباط الثقة ارتباطاً وثيقاً بفعل الصواب وهي عبرة مهمة لقادة الأعمال الذين يتطلعون لصياغة المستقبل». ويشير تحديث مؤشر إيدلمان للثقة 2020 لفصل الربيع إلى أن جائحة «كوفيد-19» أسهمت في تعزيز الثقة بالحكومة فارتفعت بمعدل 11 نقطة لتصل إلى أعلى مستوياتها وتبلغ 65%، لتكون أكثر الجهات موثوقية على مستوى العالم وللمرة الأولى منذ إطلاق الدراسة قبل 20 عاماً. وعلى الرغم من ارتفاع الثقة بالشركات بمعدل أربع نقاط والخطوات التي اتخذتها الشركات والرؤساء التنفيذيون لمساعدة من هم بحاجة، تبرز خيبة أمل العامة في ما يتعلق بأداء القطاع الخاص خلال فترة الأزمة.

وتشمل أبرز النتائج الأخرى التي توصّل إليها تحديث مؤشر إيدلمان للثقة 2020 في الإمارات، أن الجمهور المطلع يثق بالجهات الأربع: الحكومة (81%)، الشركات (78%)، المنظمات غير الحكومية (76%)، وسائل الإعلام (64%)، فيما يرى 94% أن المديرين التنفيذيين يجب أن يكونوا صريحين بشأن قضايا مثل التدريب على وظائف المستقبل، وتأثير الأتمتة في الوظائف، وكذلك تأثير التكنولوجيا في الأخلاقيات والخصوصية وتغير المناخ. ويرى ثلاثة من أصل أربعة أشخاص تقريباً أنه يتعين على الرؤساء التنفيذيين قيادة التغيير بدلاً من انتظار تدخل الحكومة، بزيادة تسع نقاط على العام الماضي، بالإضافة إلى مخاوفهم الاقتصادية الشخصية وتلك المتعلقة بفقدان الوظائف (84% قلقون بشأن فقدان وظائفهم)، يرى الناس أنّ وتيرة التغيير، خصوصاً في مجال التكنولوجيا، تجري بسرعة كبيرة (70%).

73 %

من المشاركين يرون

أنه يجدر بالشركات

أن تتخذ إجراءات لزيادة الأرباح.

- تتمتع الإمارات بقيادة قوية أسهمت برفع مستويات الثقة بالحكومة أكثر من أي دولة أخرى.

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