حكومة دبي تستأنف العمل من المكاتب بـ «كامل العدد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل موظفو دوائر حكومة دبي، أمس، حضوراً كاملاً في مقار عملهم، بلغت نسبته 100%، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية والوقائية، بحسب «بروتوكول العودة للعمل»، الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أخيراً.

واستأنف الموظفون أداء مهامهم من مقار العمل، تنفيذاً لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بعد ممارستهم وظائفهم عن بعد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واستثنى قرار العودة للعمل من المكاتب فئات الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، ومن يعانون أعراضاً تنفسية، مثل الربو، وذلك وفق تقارير طبية معتمدة.

وتفصيلاً، باشر موظفو القيادة العامة لشرطة دبي مهام عملهم في مكاتبهم في القطاعات الشرطية، آخذين في الاعتبار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وعملت الإدارة العامة للموارد البشرية، بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي، على استقبال الموظفين وتوفير النشرات الإرشادية والتوعوية لهم حول التدابير الوقائية والاحترازية، وتسليمهم مواد التعقيم والقفازات والكمامات لارتدائها أثناء العمل.

وقال مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، إن التحاق الموظفين في القوة بمهام عملهم بنسبة 100% يأتي عملاً بتوجيهات حكومة دبي في هذا الشأن.

وأضاف أن شرطة دبي تطبّق الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة في مواقع العمل، وشملت التشخيص المبدئي للحالة الصحية للموظفين قبل الدخول إلى العمل، من خلال قياس درجة الحرارة والتعقيم، والتأكيد على ارتداء الكمامات. كما حرصت على تعقيم المكاتب، وتوفير مواد التعقيم للموظفين وتوعيتهم بالحفاظ على التباعد الجسدي بترك مسافة لا تقل عن مترين بينهم. كما حرصت على تصميم بيئة العمل لتحقيق التباعد الجسدي، ووضع الملصقات لتحديد المسافات بين الموظفين والمراجعين.

واستقبلت النيابة العامة في دبي موظفيها بنسبة 100%، بعد استكمال استعداداتها، التي شملت التطهير الكلي للمكاتب والمرافق في المبنى، وتركيب أجهزة قياس حرارة الموظفين، وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات والمطهرات للجميع. كما حثت موظفيها على الالتزام بمعايير السلامة الصحية عبر البريد الالكتروني والشاشات الموزعة في مختلف مرافق المبنى.

وبدأ موظفو هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، دوامهم من مكاتبهم، بمقر الهيئة في المدينة الجامعية بدبي.

وطبقت الهيئة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الموظفين والمتعاملين، ومنها أدوات التعقيم وجهاز للتأكد من درجات حرارة مستخدمي المبنى قبل الدخول، وتعقيم المبنى بصورة مستمرة من أجل توفير بيئة صحية ومناسبة للموظفين والمتعاملين. وشمل التعقيم المكاتب وقاعات الاجتماعات، وأدوار المبنى والممرات والأبواب وأماكن الاستقبال.

ووفرت الهيئة غرف عزل، لمن تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض أخرى، ‏يتم عزله فيها، ومن ثم إبلاغ الجهات المختصة.

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات استكمال عودة كوادرها الوظيفية إلى العمل المكتبي، بعد اتخاذها الإجراءات الاحترازية، لضمان بيئة عمل صحية وآمنة في ظل تحديات انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، سلطان الأكرف، إن الهيئة استكملت عودة الكوادر الوظيفية بمعدل 100%.

وأضاف أن الهيئة اتخذت إجراءات احترازية ووقائية مُحكمة لإيجاد بيئة عمل ملائمة صحياً، تضمنت عقد ورش توعوية افتراضية للإجراءات الواجب اتباعها عند العودة الى العمل، فضلاً عن توزيع الأقنعة والقفازات على الوحدات التنظيمية، واستخدام كاميرات حرارية وأجهزة للتحقق من حرارة الموظفين. وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بن مجرن، إن العودة إلى العمل المكتبي بطاقته القصوى، تعد مؤشراً الى نجاح الجهود التي بذلتها المؤسسات والكوادر والفرق الحكومية والصحية، مشيراً إلى أن الدائرة أصبحت على أتم جاهزية لاستقبال عملائها لتقديم الخدمات المباشرة لهم، بعد انتظام العمل في مقرها.

وأكدت اقتصادية دبي استئنافها العمل، أمس، بنسبة 100%، بالتزامن مع عودة الجهات الحكومية في الإمارة للعمل بكامل طاقتها من مقار العمل.

وقالت إنها استكملت تطبيق الإجراءات الاحترازية في مبنى الدائرة الرئيس في قرية الأعمال بمنطقة ديرة، الخاصة بمواجهة منع تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت أن التدابير الوقائية والاحترازية اشتملت على تعقيم مكاتب الدائرة ومرافقها، وقياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين قبل دخولهم إلى المبنى، فضلاً عن توفير نقاط دخول وخروج منفصلة للحفاظ على التباعد الجسدي ضمن المسافة الآمنة، ووضع الملصقات التوعوية الأرضية والجدارية، إضافة إلى وضع حواجز زجاجية في مكاتب الموظفين والاستقبال ومكاتب خدمة المتعاملين، وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات.

رسالة طمأنة

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، إن «قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 100%، يحمل رسالة طمأنة للمجتمع، مفادها أننا تجاوزنا المرحلة الأصعب، وحان الأوان لشحذ الهمم والعودة القوية المسؤولة من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تضمن صحة وسلامة الجميع».

وأضاف أن «الدوائر الحكومية نفذت توجيهات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مكاتبها، ومنها ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة مترين، وإعادة ترتيب المكاتب بناءً على هذا الأساس، والحرص على الاستمرار بعقد الاجتماعات الافتراضية، إلى جانب إجراء عمليات التعقيم بشكل يومي، وغيرها من الإجراءات المعتمدة الأخرى».

قرار العودة استثنى فئات الحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة.

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