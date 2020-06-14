بالفيديو: 100% من موظفي بلدية دبي يداومون من مكاتبهم اليوم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي أنه بدءاً من اليوم، وصل عدد موظفيها الذين داوموا في مكاتبهم، 100%، بعد أن كان 50% منذ بداية الشهر الجاري، نفيذاً لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، باعتماد عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من أول يونيو الجاري وبنسبة 100% اعتباراً من تاريخ 14 من الشهر نفسه، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكدت البلدية اتخاذها لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تضمن سلامة الموظفين، والمراجعين، أبرزها الالتزام بلبس الكمامات، وتوفير معقمات الأيدي، والحرص على تحقيق التباعد الجسدي، مشيرة إلى أن إنجاز المعاملات في أسرع وقت وبكفاءة عالية أبرز أهدافها.

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