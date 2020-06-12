"بلدية دبي" تصدر إجراءات ملزمة لمرحلة إعادة تشغيل المسابح العامة والخاصة

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أصدرت بلدية دبي تعاميم لتحديد حزمة من الإجراءات الاحترازية الملزمة، وجهتها إلى جميع مشغلي المسابح، وذلك استعداداً لمرحلة إعادة فتح المسابح العامة والخاصة في الإمارة، بدء من اليوم وحتى إشعار آخر.

وشملت الإجراءات التي حددتها البلدية 23 إجراءً، تمثلت في ضرورة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنظف وتعقيم أحواض السباحة، قبل إعادة الافتتاح، ومن ضمنها سحب عينات مياه للتأكد من خلو المياه من التلوث البكتيري، كذلك الالتزام بمتطلبات النظافة والتعقيم المتعلقة بأحواض السباحة، ومن أهمها سحب العينات الدوري، والحفاظ على نسبة الكلور في أحواض السباحة.

وشملت الإجراءات تنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم مكثفة لكافة مواقع التلامس، والمرافق المشتركة وتتضمن المقابض، الكراسي، الطاولات، المراحيض، أماكن الاستحمام، وجميع الأماكن ذات الصلة، كذلك يجب على جميع الزوار الالتزام بقواعد السلوك الصحي، من ضمنها عدم البصق في حوض السباحة، تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطاس، والاستحمام قبل وبعد دخول حوض السباحة، ويسمح بفتح منصات الاستحمام وغرف تبديل الملابس وخزائن الملابس، مع ضرورة التعقيم بين كل مستخدم أو كل ساعة، والالتزام بمبادئ التباعد الاجتماعي " 2 متر" في جميع الأوقات، وفي حال عدم القدرة على الالتزام يتم إبقاء هذه المرافق مغلقة .

وحسب إجراءات البلدية يحظر، توفير أو تقديم المناشف، وعلى مرتادي المسابح، إحضار المناشف الخاصة بهم، كما يجب تغطية أسرة التشمس، بطبقة إضافية، والتي يجب إزالتها، واستبدالها بواحدة جديدة بعد كل استخدام، " بما ذلك التعقيم الكامل لكراسي التشمس بعد كل استخدام" .

واشترطت البلدية ضرورة توفير أجهزة آلية لتعقيم الأيدي في كل الأماكن العامة والمشتركة، وضرورة التأكد من أن نظام التهوية والتبريد وتكييف الهواء للمسابح الداخلية يعمل بشكل صحيح، مع ضخ كمية مناسبة من الهواء النقي، وتوجيه الزوار بعدم مشاركة الأشخاص الأدوات التي يصعب تنظيفها أو تعقيمها أو التي تلامس الوجه مثل النظارات الواقية وسدادات الأنف، وأدوات الغطس، الطعام والمعدات واللاوزم.

واشتملت الإجراءات على ضرورة تدريب جميع الموظفين وتوعيتهم بالإجراءات المتعلقة بالسلامة، والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة للموظفين والمرتادين قبل دخول منطقة المسبح، وعدم السماح لمن تظهر عليهم أعراض حرارة، أعلى من 37.5 درجة من دخول الموقع، كذلك عدم السماح لمن يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض الجهاز التنفسي من دخول المسجد.

واشترطت البلدية ضرورة توفير منطقة عزل لاستقبال الحالات المشتبه بها، لحين التواصل مع هيئة الصحة في دبي، وفي حال تواجد المسبح في موقع يوجد به غرفة عزل، يتم استخدام غرفة العزل في هذا الموقع دون الحاجة لغرفة عزل خاصة للمسبح، وعلى جميع الأشخاص الالتزام بمسافة 2 متر بينهم داخل وخارج المسبح، وتلتزم مجموعات الأشخاص" أكثر من 5 أشخاص" بمسافة 4 متر بين كل مجموعة داخل وخارج المسبح، وعلى مشغل المسبح اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك بما فيها إعادة توزيع كراسي التشمس.

وشددت البلدية على ضرورة الحفاظ على السعة الاستيعابية في المسبح، بمعدل شخص واحد لكل 4 متر مربع، ويجب وضع لافتات الطاقة الاستيعابية للمسبح عند المدخل حسب حجم المسبح، ويجب أن يتم الإشراف على الأطفال من قبل ذويهم في جميع الأوقات، لضمان التباعد الاجتماعي في البركة المخصصة لهم.

ويجب على جميع مرتادي المسبح عدم قضاء مالا يزيد عن ساعتين في المسبح، كذلك الالتزام بجميع تعاميم بلدية دبي بخصوص المؤسسات الغذائية، ولا يسمج بفتح منطقة البار في المسبح، ويجب على جميع الزوار والعاملين ارتداء الكمام في جميع الأوقات، لكن يجيب إزالته أثناء السباحة.

وطالبت البلدية بوضع جميع القواعد الإرشادية للجمهور في مكان واضح في المداخل والمخارج، وفي جميع المواقع في منطقة المسبح، ولا يسمح بجميع خدمات المساج والسبا، والسونة والجاكوزي.

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