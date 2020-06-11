بالفيديو.. شرطة رأس الخيمة تطبق التقييم والتفتيش عن بعد لمتابعة الأداء الشرطي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عملية التقييم والتفتيش عن بعد لمتابعة نتائج الأداء الشرطي بما يضمن استمرارية متابعة تقييم الأداء في إطار خطة التفتيش السنوية المعتمدة.

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة خلال الاجتماع الذي عقد للاعلان عن إطلاق عملية التقييم والتفتيش عن بعد بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام والمدراء العامون.

إن هذا إلاطلاق سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها تخفيض المدة الزمنية لعملية التقييم والتفتيش والاستغناء عن الزيارات الميدانية إلى الإدارات العامة خلال المرحلة الحالية في إطار الحرص على مواكبة الاجراءات الوقائية والصحية في بيئة العمل المؤسسي في ظل جائحة كورونا

اللواء النعيمي يؤكد أن مبادرة التقييم والتفتيش عن بعد تصب في تعزيز الجانب الصحي والوقائي في الدولة خلال مرحلة التعامل مع جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/0b63gPMrLz — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 11, 2020

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة أن هذه الخطوة تساهم أيضا في متابعة نتائج مؤشرات الأداء الوطنية والاستراتيجية على مستوى الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وتوظيف التقنيات الحديثة المتاحة في خدمة عمليات التقييم والتفتيش عن بعد

والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمتابعة نتائج مؤشرات الأداء الوطنية الاستراتيجية، وكذلك تسهيل عملية استعراض نتائج المبادرات والمشاريع التي تدعم تحسين الأداء وتطوير الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

إلى جانب التعرف والوقوف على النتائج التي تم تحقيقها في مجال خدمة المجتمع، واتخاذ القرارات القيادية السليمة إزاءها بما يدفع استمرارية عمليات التطوير والتحسين المستمر في الأداء الشرطي.

وذكر اللواء النعيمي أن مثل هذه المبادرات تصب في تعزيز الجانب الصحي والوقائي في الدولة خلال مرحلة التعامل مع جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

فضلا عن رفد القطاع الأمني بالأفكار التطويرية التي تنعكس إيجابا على مستويات الخدمة المتميزة التي تسعى شرطة رأس الخيمة لتقديمها والوصول لأعلى مستويات اسعاد المتعاملين.

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