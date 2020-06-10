أشغال الفجيرة تنتهي من انجاز المرحلة الأولى لطرق داخلية بطول 57 كيلومتراً

المصدر: الإمارات اليوم - الفجيرة

كشف مدير دائرة الاشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، سالم المكسح، أن دائرته قد انتهت من انجاز المرحلة الأولى من شبكة الطرق الداخلية في الإمارة بطول 57 كيلومتراً، والتي شملت 15 منطقة، خلال العام الماضي، بالتعاون مع بلدتي الفجيرة ،ودبا الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي.

وأشار المكسح إلى أن الطرق التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين هي جزء من منظومة طرق الإمارة الحديثة، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى للطرق الداخلية التي تضمنت 15 منطقة هي : منطقة ضدنا بطول 11 كيلومتر، وطرقات داخلية في مربح بطول نحو 10 كيلو متر إضافة إلى تنفيذ طرق داخلية في كل من دبا الفجيرة والطويين والقرية ووادي السدر و مريشيد والحلاه والسيجي ومسافي والبليدة والبثنة وأوحلة ووادي مي والصرم، والانتهاء من إنجاز المرحلة الاولى لشارع حمد بن محمد الشرقي، وتطويره وفق المعايير الدولية ذات الجودة العالية.

وأضاف المكسح أن إعادة تأهيل عدد من الطرق الداخلية في مركز الإمارة قد ساهم في تخفيف الازدحام المروري وتحقيق انسيابية في حركة السيارات، مشيراً إلى ان دائرة الأشغال العامة بالتعاون مع شركائها تعمل على المباشرة بالمرحلة الثانية في استكمال إنجاز شبكة الطرق الداخلية بما يتوافق مع خطة إمارة الفجيرة التنموية 2040

واكد المكسح والزراعة في الفجيرة ان حزمة مشاريع الطرق الجديدة، في الامارة تهدف إلى ترسخ بنية تحتية متكاملة تصب في تحقيق التنمية المستدامة، حيث رافق أعمال تحديث وصيانة طرق الفجيرة، إنشاء عدد من الحدائق العامة، و إنجاز حديقة رول دبا والطويين، بالإضافة لاستمرار العمل في حديقتي البدية والسيجي.

وتعمل دائرة الأشغال والزراعة في حكومة الفجيرة بالتعاون مع بلديتي الفجيرة ودبا الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية على إحداث تغيير شامل عبر شبكة طرق حديثة داخل الأحياء والتجمعات السكنية، ووفق اعلى معايير الكفاءة والجودة و الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.

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