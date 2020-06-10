بالفيديو.. اعرف تاريخ انتهاء ترخيص مركبتك .. والاعفاء من الفحص ودفع المخالفات ساري حتى 22 الجاري

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

يتيح الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات في دبي لعملائها من مالكي المركبات التأكد من تاريخ انتهاء ملكية المركبة من خلال اجراء مكون من 3 خطوات، وذلك في وقت لا يزال فيه قرار الاعفاء من الفحص الفني ودفع المخالفات ساريا حتى 22 الشهر الجاري.

وكان قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 22 مارس الماضي قد أعفى مالكي المركبات لمدة 3 شهور من الفحص الفني للمركبات بالنسبة للمركبات التي يتم تجديد ملكيتها ليتم إعادة تسجيلها من دون الخضوع للفحص، كما سمح لهم بالتجديد من دون دفع أي مخالفات مترتبة عليهم.

ويمكن للعملاء الاطلاع على تاريخ انتهاء تسجيل المركبة عبر موقع الهيئة على الرابط http://rta.ae، وذلك بالضغط على خانة "انتهاء تسجيل المركبة" ومن ثم ادخال رمز ورقم المركبة للحصول على التاريخ الصحيح، وذلك كما هو مبين في الفيديو ادناه.

تأكّد من تاريخ انتهاء تسجيل المركبة عبر موقعنا الإلكتروني. زُر https://t.co/d59n6xYb3x واضغط على خانة "انتهاء تسجيل المركبة" وأدخل رمز ورقم المركبة للحصول على التاريخ الصحيح. شاهد الفيديو للمزيد.#هيئة_الطرق_و_المواصلات pic.twitter.com/5LKZiWybkZ — RTA (@rta_dubai) June 9, 2020

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